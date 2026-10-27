ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନରେ ଆସୁଛି ହରର୍ ଫିଲ୍ମ 'ଓବସେସନ', କଣ୍ଠଦାନ କରିବେ ଏହି ବଲିଉଡ ତାରକା
ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । 'ଓବସେସନ' ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନରେ ଆସୁଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବଲିଉଡ ତାରକା ଦେବେ ଭଏସ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 1:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଓବସେସନ' ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ 'ଅବସେସନ୍' ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି । ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଡବ୍ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କରଣର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନରୁ ଦେଖିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ
ଜିଓହଟଷ୍ଟାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରିତି ଏବଂ ବରୁଣ ଧୱନ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହରର୍ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର ସିନକୁ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ‘ଓବସେସନ୍’ ୨୦୨୬ ମସିହା ମେ’ ୨୯ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ‘ଜିଓହଟଷ୍ଟାର୍’ (JioHotstar) ର ‘ପିକକ୍ ହବ୍’ (Peacock Hub) ରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିୟରଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଜଣେ ସଂଗୀତ ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ନିକିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବନା ରଖନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଅନ୍ଧାର ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ 'ୱାନ୍ ୱିସ୍ ୱିଲୋ' ନାମକ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଖେଳଣା ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାମାନ ଘଟେ କାରଣ ନିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରମଶଃ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଇଥିବା ନେଇ ବରୁଣ ଓ କ୍ରିତି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାଣୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୂମିକାଟିକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି । କ୍ରିତି କହିଛନ୍ତି, ''ମୋତେ 'ଓବସେସନ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଭିନୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା । ଏହାର କାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ନିଆରା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେବି ଏଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ କାମ କରିନଥିଲି, ଯାହା ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲା ।''
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦେଇଛି; ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ 'ଓବସେସନ୍' ଭଳି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଳିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା । ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଠଦାନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ କେବେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।"
ସେହିପରି ବରୁଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏପରି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନଜରରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ସେ କହିଲେ ଯେ, ଡବିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ କାହାଣୀଟିକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ବରୁଣ କହିଛନ୍ତି, "‘ଓବସେସନ୍’ ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରେ କାମ କରିବା ମୋତେ କାହାଣୀଟିକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲା । ବାସ୍ତବରେ, ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କଲି କାରଣ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି । ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବା ସମୟରେ ମୋ ନଜରରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଦେଲା । ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ‘ଅବସେସନ୍’କୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଖୋଜି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଟିଟିରେ ଆସୁଛି ହଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ 'ଓବସେସନ', ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?