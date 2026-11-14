କନଫର୍ମ: YRFର ପ୍ରଥମ ହରର ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ ବରୁଣ ଧୱନ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
ବରୁଣ ଧୱନ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସର ପ୍ରଥମ ହରର ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରକେଟ୍ ବଏଜ୍ ନିର୍ମାତା ଅଭୟ ପନ୍ନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 5:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀ ସହ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ସେ 'ୟଶ୍ ରାଜ୍ ଫିଲ୍ମସ୍' (YRF) ର ପ୍ରଥମ ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଅଭୟ ପନ୍ନୁ, ଯିଏକି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ରକେଟ୍ ବଏଜ୍' ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହାରି ରିଲିଜ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୮ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
VARUN DHAWAN TO HEADLINE YASH RAJ FILMS’ FIRST-EVER HORROR FILM… #YashRajFilms announces its first-ever horror film, starring #VarunDhawan in the lead role and directed by #AbhayPannu. Developed under the guidance of #AdityaChopra and produced by #AkshayeWidhani, the film is slated to arrive in cinemas worldwide on 31 March 2028. #YRF— taran adarsh (@taran_adarsh) November 14, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ YRF ର ସିଇଓ ଅକ୍ଷୟ ବିଧାନୀ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିବେ । ଏହି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଅଟେ । ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ବରୁଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ତେବେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ବରୁଣଙ୍କ ପାଇଁ, 'ସୁଇ ଧାଗା' (ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ) ପରେ YRF ସହ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଯୋଗ ହେବ । ତେବେ, ଏଥର ଅଭିନେତା ଜଣକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି, ଆକ୍ସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ହେବ ।
ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଭୟ ପନ୍ନୁଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ହେବ । ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋମି ଜେ ଭାବା ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ "ରକେଟ୍ ବଏଜ୍" ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ । ଏହି YRF ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହ ଅଭୟ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ବଡ ପରଦାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ।
ବରୁଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଡେଭିଡ୍ ଧାୱନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି 'ହୈ ଜୱାନି ତୋ ଇସ୍କ ହୋନା ହୈ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଏବଂ ପୂଜା ହେଗଡେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ସେ ଅନୁରାଗ ସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ବର୍ଡର 2" ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ୍ ସେଟ୍ଟି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ବରୁଣ ହୋସିଆର ସିଂ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
YRF ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଯୋଜନା ଗୃହ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ, ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ପାଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନାମ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ପ୍ରଯୋଜନା ଗୃହ YRF ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ Netflix ଧାରାବାହିକ "ମଣ୍ଡାଲା ମର୍ଡର୍ସ" ଏବଂ "ଆକ୍କା" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାର ପ୍ରଥମ ହରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ YRF ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ, ଏହାର କଳାକାର ଏବଂ କାହାଣୀ ସହିତ, ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।