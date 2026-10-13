ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ ଯୋଡ଼ି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ଜୟଜିତ୍, ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅପସରା' ଘୋଷଣା
'କୁଇନ୍' ଓ 'ୱାଇଫ୍' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ଓଲିଉଡ ତାରକା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ଜୟଜିତ ଦାସ । ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅପସରା' ଘୋଷଣା । ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 1:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2025ରେ 'ୱାଇଫ୍' ରେ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିଥିଲେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନେତା ଜୟଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନସ୍କ୍ରିନ ଯୋଡ଼ିକୁ ପରଦାରେ ପୁଣି ଏକାଠି ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଉଭୟଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ଅପସରା' ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମରୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
'ଅପସରା' ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସମୟ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସମୟ ସହ ବଦଳିଯାଏ ମଣିଷ, ବଦଳିଯାଏ ଚିନ୍ତାଧାରା । ଏହି ବଦଳୁଥିବା ସମୟକୁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜୀବନ୍ତ ରହେ । ସେହି ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟର ଏକ ନିରବ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଛି — ‘ଅପସରା’। First Look ପରେ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଅପସରା’ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ।'' ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଲୁକରେ ବର୍ଷା ପଛପଟୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ହାତରେ ଏକ ଛୁରୀ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
'ଅପସରା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସଲାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ବିଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡୋଇ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ବିଦିସା କ୍ରାପ୍ଟ ପ୍ରେଜେଟ୍ସରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରିିଲିଜ ହେବ । ଫିଲ୍ମରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ଜୟଜିତ ନଜର ଆସିବେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଓ ଜୟଜିତ 'ୱାଇଫ' ଓ 'କୁଇନ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମରେ ଅନସ୍କ୍ରିନ ଯୋଡ଼ି ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।