ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଅପସରା' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି
ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଓ ଜୟଜିତ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମ 'ଅପସରା'ର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଆଉଟ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 1:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ପୁଣି ପରଦାରେ ରାଜ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ । ଫିଲ୍ମ 'ଅପସରା' ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମବ୍ୟାକ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପରଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ଷା ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ଷା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ସବୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରି, ନିଜର ଅକୁହା କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆସୁଛି ଅପସରା । ୨୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ।'' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୁରା ଟିମଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର First Look ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଲୁକରେ ବର୍ଷା ପଛପଟୁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ହାତରେ ଏକ ଛୁରୀ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଥିଲେ, ''ସମୟ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସମୟ ସହ ବଦଳିଯାଏ ମଣିଷ, ବଦଳିଯାଏ ଚିନ୍ତାଧାରା । ଏହି ବଦଳୁଥିବା ସମୟକୁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜୀବନ୍ତ ରହେ । ସେହି ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟର ଏକ ନିରବ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଛି — ‘ଅପସରା’।
'ଅପସରା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସଲାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ବିଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡୋଇ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ବିଦିସା କ୍ରାପ୍ଟ ପ୍ରେଜେଟ୍ସରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏହାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ଜୟଜିତ ନଜର ଆସିବେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଓ ଜୟଜିତ 'ୱାଇଫ' ଓ 'କୁଇନ'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମରେ ଅନସ୍କ୍ରିନ ଯୋଡ଼ି ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।