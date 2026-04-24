ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟେଜରେ 'ବାରଣାସୀ'ର ଡେବ୍ୟୁ, ଜଲୱା ଦେଖାଇବ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ସିନେମା
'ବାରାଣସୀ' ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଜମୌଲିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ଏକ ବିଶେଷ ଝଲକ ମେକ୍ସିକୋ କମିକ୍-କନ୍ 2026 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ।
Published : April 24, 2026 at 5:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲି ନିଜର ଆଗାମୀ ସିନେମା 'ବାରଣାସୀ'କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ବର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସିନେମା ଇଭେଣ୍ଟ ମେକ୍ସିକୋ କମିକ୍-କନ୍ରେ ଏହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି କମିକ୍-କନ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ 'ବାରଣାସୀ'କୁ ଏକ ଖାସ୍ ପ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ରାଜମୌଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
'ବାରାଣସୀ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ'ର ଝଲକ:
'ବାରଣାସୀ' ସିନେମା ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଥିପାଇଁ 'ବାରଣାସୀ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲଡ' ନାମକ ଏକ ସେସନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଏହି ସିନେମାର ଏକ ବିଶେଷ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ହାଲୋ ମେକ୍ସିକୋ ! ବାରାଣସୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ CCXPMX 26 ରେ ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଥଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାନେଲ ସାମିଲ ହେବ । ଏହି ବିଶାଳ ମଞ୍ଚରେ, ଆମେ ଆମର 'ବାରାଣସୀ ଟୁ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ'ର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସଏସ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଏହି ମଞ୍ଚରେ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ସମୟର ପରଦା ପଛର ମୂହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲାଇଭ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
Hola Mexico… 🇲🇽#VARANASI makes its first global appearance at #CCXPMX26 with an exclusive panel on April 24 at the Thunder Stage.— Varanasi (@VaranasiMovie) April 23, 2026
We will be showcasing our “Varanasi to the World” glimpse on the big stage…
An exclusive video message from @ssrajamouli and never seen before… pic.twitter.com/AUPyzcjNB0
ରାଜମୌଲିଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା:
ଏଥିରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ଏକ ଖାସ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ । ଏଥିରେ ରାଜମୌଲି ସିନେମା ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ରୋମାଞ୍ଚକ କଥା ବାଣ୍ଟିବେ । ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେଶନ୍କୁ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ପୁଅ ଏସ୍ଏସ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ହୋଷ୍ଟ କରିବେ ।
'ବାରଣାସୀ' ସିନେମାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମହେଶ ବାବୁ 'ରୁଦ୍ର' ରୂପେ, ପୃଥ୍ବୀରାଜ ସୁକୁମାରନ 'କୁମ୍ଭ' ରୂପେ ଓ ପ୍ରୟଙ୍କା 'ମନ୍ଦାକିନୀ'ର ଫାଷ୍ଟଲୁକ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।
1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍:
ଏହି ସିନେମାକୁ IMAXରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସିନେମାଟି ଦୁର୍ଗା ଆର୍ଟସ୍ ବ୍ୟାନର ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି କେଏଲ୍ ନାରାୟଣ । 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ରେ ସିନେମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ସିନେମାରେ ଏମ୍ଏମ୍ କୀରାୱାନି ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିନେମା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀକ ସ୍ତରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ପ୍ୟାରିସ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରେଲର ଫେଷ୍ଟିବାଲରେ 'ବାରଣାସୀ' ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ଝଲକକୁ ଦମ୍ଦାର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସିନେମାଟି 7 ଏପ୍ରିଲ 2027 ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।