ୱାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକ୍ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ: 'ବର ବଧୂ' ରୁ 'ଓ ରୋମିଓ'...ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ପାର୍ଟନର ସହ ନିଅନ୍ତୁ ମୁଭି ଡେଟ୍ ର ମଜା
ଆସୁଛି ଭେଲଣ୍ଟାଇନ ୱିକ୍ । ଏଥର ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡର ଅନେକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 12:51 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସୁଛି ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ । ଯାହାକୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଫୁଲ, ଗିପ୍ଟ, ଚକୋଲେଟ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଡେଟରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଭି ଡେଟର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଏଥର ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡର ଅନେକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' ରୁ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ 'ଓ ରୋମିଓ' ଯାଏଁ ରିଲିଜ ହେଉଛି । ତେବେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଆଉ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଉଠାନ୍ତୁ ମୁଭି ଡେଟ୍ ର ମଜା ।
'ବର ବଧୂ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ କାହାଣୀ ଏବଂ କେବେ ରିଲିଜ ?
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' 13 ଫେବୃଆରୀ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ' ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣି । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଲିଛନ୍ତି ବିଜିତେଷ ଦେ । ସେହିପରି କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଅଭିନେତା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଢଙ୍ଗୀ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ତିନି ଯୋଡି ବୟସର ୩ଟି ପିଢ଼ିର କଥା ବଖାଣିବା ସହ ଏଥିରେ ରଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭରେ କରି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଅନେକ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ସିନେମାଟି ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବ ସେତିକି ସମାଜର ଏକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବ ।
'ଓ ରୋମିଓ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ କାହାଣୀ ଏବଂ କେବେ ରିଲିଜ ?
'ଓ ରୋମିଓ' ଫିଲ୍ମଟି ବି ଫେବୃଆରୀ 13, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ରୋହନ ନରୁଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସାଜିଦ ନାଡିଆଡୱାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତ୍ରିପ୍ତି ଡିମ୍ରି, ନାନା ପାଟେକର, ଅଭିନାଶ ତିୱାରୀ, ଦିଶା ପଟାନି, ଅରୁଣା ଇରାନୀ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାସି ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଭଲି ତାରକା ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାହିଦ କପୁର ଉସ୍ତାରା ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ତ୍ରିପ୍ତୀ ଯିଏ ଉସ୍ତାରାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସମୟ ସହ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ଆକ୍ସନ, ରୋମାନ୍ସ ଓ ପ୍ରେମ ନେଇ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ତାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ।
ପୁଣି ରିଲିଜ 'ୟେ ଦିଲ୍ ଆସିକାନା'
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ 'ୟେ ଦିଲ୍ ଆସିକାନା' ଗାଇଥିବା ଷ୍ଟାର ଗାୟକ କୁମାର ସାନୁ ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଗାୟକ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଫିଲ୍ମର ପୁନଃ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କୁମାର ସାନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କୁକୁ କୋହଲି ଫିଲ୍ମସରୁ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ, 2002 ର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ, ୟେ ଦିଲ୍ ଆସିକାନା, ଏଥର ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଗୀତ ସହ ଫେରି ଆସିଛି । ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ।" ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସମୟରେ ଫେବୃଆରୀ 13, 2026 ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
'ତୁ ୟା ମେଁ'
'ତୁ ୟା ମେଁ' ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବେଜୋୟ ନାମ୍ବିଆରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରୋମାନ୍ସ, ଭୟ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।କାହାଣୀଟି ଦୁଇଜଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଭେଟନ୍ତି । ସନାୟା ମିସ୍ ଭାନିଟି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ 'ଏ' ନାମକ ଜଣେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ବିପଦଜନକ କୁମ୍ଭୀରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମଜାଦାର ଯାତ୍ରା ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ପୋଖରୀରେ ଫସି ଆହତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଆଜିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ଆଧୁନିକ, ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଅନୁଭବ ରହିଛି । ଏହା ସେହି ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚାହାଁନ୍ତି । 'ତୁ ୟା ମେଁ' କଲର ୟେଲୋ ଏବଂ ଭାନୁଶାଳୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହା ଫେବୃଆରୀ 13, 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି।
'ଦୋ ଦିୱାନେ ସେହେର ମେଁ'
ସରଳ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ, "ଦୋ ଦିୱାନେ ଶେହେର ମେଁ" ଏକ ଭଲ ପସନ୍ଦ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରବି ଉଦୟବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଟିଜରରେ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ସ୍କୁଟର ଚଲାନ୍ତି, ଏକାଠି ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ କଥା ହୋଇ ହସିବାରେ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏତେ ବାସ୍ତବ କରିଥାଏ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏହାକୁ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀ ଏବଂ ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଫେବୃଆରୀ 20, 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ