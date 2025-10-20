ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବାସ୍ତବ', ଏମିତି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶକ

ତୁଷାର ବେଦୀ 'ବାସ୍ତବ' ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଚି ନା ନାହିଁ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

TUSHAR BEDI'S VAASTAV RELEASE
TUSHAR BEDI'S VAASTAV RELEASE (FILM POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 20, 2025 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବାସ୍ତବ' । ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଵାତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଳାକାର ମାନେ ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ । ଲୁବନ ଟୁବୁନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏହି ସିନେମା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଯୋଡିକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି । ସେପଟେ ତୁଷାର ବେଦୀଙ୍କ ମା ଓ ବାପା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ।

vaastav release (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବାସ୍ତବ' ରିଭ୍ୟୁ

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସିନେମାଟି ହାଉସଫୁଲ ଥିବା ବେଳେ ସସପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରୀଲର କାହାଣୀଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ ଭାବେ ନାୟିକା ଅଙ୍କିତ ଙ୍କ ଅଭିନୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି । ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଥୀଲାର ଓ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ସହ ସସପିଏନ୍ସ ଭରା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତୁଷାର ବେଦୀ ଏଥିରେ ନାୟକ ଭାବେ ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମନୋରଂଜନର ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇ ଏହି ସିନେମାଟି ଦୀପାବଳି ଅର୍ଥାତ ପୂଜା ବଜାରରେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।


ଏହି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବାସ୍ତବ" ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୫ ଟି ହଲ୍‌ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ବନସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ଏଲଟି ପ୍ରଡ଼କସନ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବାସ୍ତବ"। ଏହି ଅବସରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ବଦ୍ରୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ ଅଭିନେତା ରବି ମିଶ୍ର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତା ଦାଶ, ମିଟୁ ମିଥୁନ, ଡିଓପି କାହ୍ନୁ ନନ୍ଦ ଶୁଭମ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ବାସ୍ତବ' ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ତୁଷାର ବେଦୀ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ବାସ୍ତବ' ଏକ ସସ୍ପେନ୍ସ, ଥ୍ରୀଲର ତଥା ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ । ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାକୁଳ । ସହ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ପଟ୍ଟନାୟକ । ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିହାର ପ୍ରିୟାଶୀଷ ଏବଂ ବିକୁ ବାବୁ ରଚନା କରିଥିବା ଗୀତଗୁଡିକର ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ । ମୋଣ୍ଟାଜ ଗୀତ ଜ୍ଞାନ ବେହେରା କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷା ନାୟକ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଗୀତର ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ। କାହ୍ନୁ ନନ୍ଦ ଶୁଭମ ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ନାୟକ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି ।ଫାଇଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ବଳ । ତୁଷାର ବେଦୀ, ଅଙ୍କିତା ଦାଶ, ରବି ମିଶ୍ର, ଅଭିଜିତ ଦାଶ, ଭୂପତି ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁ, ଅଭିଷେକ, ଲୁଲୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁସ୍ମିତା, ଅମର, ମିଟୁ ମିଥୁନ, ସୋନାଲି, ବିଜୟ, ଆକାଶ, ପୂଜା, ସ୍ମିତା, ମନୋଜ ସାହୁ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ବାସ୍ତବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବାସ୍ତବ ରିଲିଜ
ତୁଷାର ବେଦୀ
VAASTAV
TUSHAR BEDI OLLYWOOD DEBUT
TUSHAR BEDI VAASTAV RELEASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.