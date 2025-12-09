ETV Bharat / entertainment

'ଭି. ଶାନ୍ତାରାମ' ବାୟୋପିକ୍: ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର

'ଭି. ଶାନ୍ତାରାମ: ଦ ରିବେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା'ରୁ ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆ ଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ । ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ନଜର ।

TAMANNAAH BHATIA IN V SHANTARAM
TAMANNAAH BHATIA IN V SHANTARAM (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 9, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭି. ଶାନ୍ତାରାମଙ୍କ ଉପରେ ବାୟୋପିକ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିନେମା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭି. ଶାନ୍ତାରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତମନ୍ନାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଭି. ଶାନ୍ତାରାମ: ଦ ରିବେଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା'ର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ।

ମଙ୍ଗଳବାର, ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ, "ଭି. ଶାନ୍ତାରାମ: ଦ ରିବେଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା"ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମରୁ ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, "ଜୟଶ୍ରୀ - ଏକ ଯୁଗର ତାରା । ଏକ ଐତିହ୍ୟ ପଛରେ ଶକ୍ତି । ଇତିହାସର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଫେରି ଆସୁଛି ।" ପୋଷ୍ଟରରେ ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପୀ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନାୟାସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣ ସମୟକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଭି.ଶାନ୍ତାରାମଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ଘୋଷଣା; ଫାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଅଭିନେତା ଆସିବେ ନଜର

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଥିବା ବିଦ୍ରୋହୀ ପୁଣି ଥରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି - ବଡ଼ ପରଦାରେ ।" ଭି. ଶାନ୍ତାରାମ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ କାହାଣୀକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭି. ଶାନ୍ତାରାମଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜୀବନୀ ନାଟକ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନୀରବ ଯୁଗରୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ 'ୱନ'ରେ ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କିପରି କୋଲହାପୁରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭି. ଶାନ୍ତାରାମ ପୁନେର ବାବୁରାଓ ପେଣ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଝନକ୍ ଝନକ୍ ପାୟଲ୍ ବାଜେ (୧୯୫୫) ଏବଂ ଦୋ ଆଁଖେଁ ବାରହ ହାତ (୧୯୫୭) ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ । 'ଭି. ଶାନ୍ତାରାମ: ଦି ରିବେଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିନେମା' ଅଭିଜିତ୍ ଶିରିଶ ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରାଜକମଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ମେଣ୍ଟ୍, କ୍ୟାମେରା ଟେକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ରୋରିଙ୍ଗ୍ ରିଭର୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ। ଏହା ରାହୁଲ କିରଣ ଶାନ୍ତାରାମ, ସୁଭାଷ କଲେ ଏବଂ ସରିତା ଅଶ୍ୱିନ ଭାର୍ଦ୍ଦେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

V SHANTARAM
TAMANNAAH BHATIA
ଭି ଶାନ୍ତାରାମ ବାୟୋପିକ
ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆ
TAMANNAAH BHATIA IN V SHANTARAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.