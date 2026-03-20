'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଆଗରେ ଫିକା ପଡିଲା 'ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂ', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂ' ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ରଣବୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଟକ୍କରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ।
Published : March 20, 2026 at 4:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଅଭିନୀତ ଏବଂ ହରିଶ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂ', ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଉଗାଦି ପର୍ବ ଅବସରରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଖୋଲିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଗଣ ଆକ୍ସନ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭାବରେ ଭଲ ଆଶା ସହ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ସହ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବକ୍ସ ଅଫିସ ଯାତ୍ରା ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସେହି ଦିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ।
'ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂ' କଲେକ୍ସନ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନ (ଗୁରୁବାର), ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୩୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪,୬୦୭ଟି ଶୋରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଖ୍ୟା, ତଥାପି ଆଶା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଭଲ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଥିଲା । ଅନେକ ଥିଏଟରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷକରି ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନରେ । ତଥାପି, ସଂଖ୍ୟା ଆଶାନୁରୂପ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ।
ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର OG ସହ ତୁଳନା
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ମୁକ୍ତିଲାଭ, ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ OG ସହ ତୁଳନା କଲେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ଦେ କଲ୍ ହିମ୍ OG ୬୩.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ । ପ୍ରକୃତରେ, OG ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟର ସମେତ ପ୍ରାୟ ୮୪.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓପନିଂ ଗତି ଦେଖାଇଥିଲା । ଏହି ହ୍ରାସ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଇପାରେ ।
ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟକ୍କରର ପ୍ରଭାବ
ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ଧୁରନ୍ଧର 2 କ୍ରେଜ । ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 102.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣରେ, ଧୁରନ୍ଧର 2 କେବଳ ପ୍ରାୟ 2.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଆୟ କରିଥିଲା । ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିତ ଆୟ (ହିନ୍ଦୀ + ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ) 25 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ । କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇ PKର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।
ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂ ତାମିଲ ହିଟ୍ ଥେରୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ୍, ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣର ମିଶ୍ରଣ ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପୱନଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀଲିଲା, ରାଶି ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଆର. ପାର୍ଥିବାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
