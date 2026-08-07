80ବର୍ଷରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ଉଷା ନାଦକର୍ଣ୍ଣି; ନେଲେନି ଲାଇଫଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ, ଘାରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା, ଏବେ ଏପରି କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ
ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକାକୀ ବିତୁଛି ଜୀବନ । ଘାରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା । ଜୀବନୀ ଯାତ୍ରାର ଏପରି କିଛି ଅକୁହା କାହାଣୀ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି 'ପବିତ୍ର ରିସ୍ତା' ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷା ନାଦକର୍ଣ୍ଣି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 1:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମରାଠୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉଷା ନାଦକର୍ଣ୍ଣି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି । ପିଲାଦିନର ନିର୍ଯାତନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏକାକୀ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ସହ ମାତୃତ୍ୱ ଯାଏଁ...80 ବର୍ଷୀୟା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି । ସେ କାହିଁକି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
1987 ମସିହାରୁ ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କଥା ହୋଇ, ଉଷା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ 1987 ମସିହାରୁ ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଜୀବିତ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେ ଏକା ରହିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୋଠାର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ସମୟ ସହ ସେହି ଭୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା ।
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକାକୀ ରହିବା ବେଳେ କେତେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଉଷା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଶୈଶବର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ମରାଠୀ ଥିଏଟରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ, ଉଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଆ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ପିଲାଦିନରେ କଷ୍ଟରେ ବିତିଥିଲା ଜୀବନ
ଉଷା ତାଙ୍କ ଶୈଶବର କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ପିତା, ଜଣେ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ହିଂସାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିଥାଏ । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରୋଇ କଥା - ଯେପରିକି ଖବରକାଗଜ ପଡ଼ି ରହିଛି କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ରଖିବା, ଏପରି କିଛି କଠାକୁ ନେଇ କଳହ ହେଉଥିଲା । ସେ ଏକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ କୃଷି ଉପକରଣରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଆଘାତ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ପରଦିନ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ
ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପିଲାଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ । ସେ ସମର୍ଥନ ଆଶାରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଉଷାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ।
ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଇ ନଥିଲା । ଉଷା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ 80 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାୟ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଉଷା ନାଦକର୍ଣ୍ଣି ମରାଠୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିଥିଲେ । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସେ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଲାଇଫଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ୍ ପୁରସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ମହାପ୍ରଭୁ'ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ମନ ହୁଏ: ପ୍ରାଚୀ ସାଥୀ
'ବଟୱାରା 1947' କାହାଣୀ 'ଗଦର' ଭଳି ନୁହଁ: ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ ଚରିତ୍ର ସମାନତାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ