ପରଦାରେ 'ଉଡତା ତୀର', ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏତିକି କମାଇଲା ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ସ୍ପାଏ-ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ନାଟକ 'ଉଡତା ତୀର' ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚମତ୍କାର ଆୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 10:40 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ସାରା ଅଲ୍ଲି ଖାନଙ୍କ 'ଉଡତା ତୀର' ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ନାଟକୀୟତାରେ ଭରପୂର 'ଉଡତା ତୀର' ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୯ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପରଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି ।
'ଉଡତା ତୀର' ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, 'ଉଡତା ତୀର' ୬,୨୬୫ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ୪.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହ ଭାରତରେ ଏହାର ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ (gross) ଆୟ ୪.୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟ ନେଟ୍ (net) ଆୟ ୪.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ଉଡତା ତୀର' ୬,୨୬୫ଟି ଶୋ’ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଶୋ’ ପିଛା ହାରାହାରି ୬,୫୪୪ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ।
ନେପାଳରେ 'ଉଡତା ତୀର' ବ୍ୟାନ୍
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 'ଉଡତା ତୀର' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନେପାଳରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେଠାରେ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡ୍ରିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର 'ନ୍ୟାସନାଲ ସିନେ ଗ୍ରୁପ୍'କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛି । ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ନେପାଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ 'ନ୍ୟାସନାଲ ସିନେମା ଆଇନ, ୨୦୨୬'ର ଧାରା ୮(୩) ଅଧୀନରେ ଥିବା କଟକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, 'ଉଡତା ତୀର' ନେପାଳରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ନାହିଁ ।
'ଉଡତା ତୀର' ବିଷୟରେ
ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ଶିଖ୍ୟା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 'ଉଡତା ତୀର'ରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ସାରା ଅଲି ଖାନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରାହୁଲ ବୋଷ, ରାମ କପୁର, ସୁହେଲ ନାୟାର, ଗୁଲଶନ ଗ୍ରୋଭର, ରଘୁବୀର ଯାଦବ ଏବଂ ସୁପ୍ରିୟା ପିଲଗାଓଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅକ୍ଟୋବର ୯ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ ।