'ଉଡତା ତୀର' ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଝଟକା; ଏହି ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ସାରାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ଉଡତା ତୀର' ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ସାରା ଅଲି ଖାନ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ନାହିଁ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 4:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ସାରା ଅଲ୍ଲି ଖାନ ଅଭିନୀତ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଉଡତା ତୀର' ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ନେପାଳର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନେପାଳରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ନେପାଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି; ବୋର୍ଡ ମତ ଦେଇଛି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଶର ସିନେମା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଟକଣା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ (ଦୃଶ୍ୟ-ଶ୍ରାବ୍ୟ) ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ବିଭାଗ ଏକ ପତ୍ର ଜାରି କରି ଜଣାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ନେପାଳୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ 'ଆଶୋଜ ୧୯, ୨୦୮୩' ତାରିଖରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ବୋର୍ଡ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ନିର୍ମାଣ 'ଜାତୀୟ ସିନେମା ଆଇନ, ୨୦୨୬' ର ଧାରା ୮(୩) କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି । ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହା ପରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଆଲୋକନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ 'ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିନେମା ଗ୍ରୁପ୍ ନେପାଳ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍' କୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ।
ନେପାଳୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୮୩-୦୬-୩୦ ତାରିଖ ଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ଶାଖା ଅଧିକାରୀ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ସହ ଜଡ଼ିତ । ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ନେପାଳରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଇନର ଧାରା ୮(୩)ର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପଛର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ।
'ଉଡତା ତୀର' ହେଉଛି ଏକ ଗୁପ୍ତଚର-ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଶ ଏ. କୌଶିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ସାରା ଅଲ୍ଲି ଖାନ, ରାହୁଲ ବୋଷ, ରାମ କପୁର, ସୁହେଲ ନୟାର, ଗୁଲଶନ ଗ୍ରୋଭର, ମୁକୁଲ ଦେବ, ରଘୁବୀର ଯାଦବ, ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର କାଲା, ସନ୍ଦୀପ ଆନନ୍ଦ, ସୁପ୍ରିୟା ପିଲଗାଓଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ମିତା ତାମ୍ବେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।