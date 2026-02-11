ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା, ସହମତି ବିନା ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାର କରିଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ପୁଣି ବିବାଦରେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ । ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା । ବିବାହ ପରେ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।
Published : February 11, 2026 at 2:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଉଦିତ ନାରାୟଣ । କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା । ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜନା ନାରାୟଣ ଝା ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ । ତାଙ୍କ ସହମତି ବିନା ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରଣା, ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନକରିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ସହମତି ବିନା ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ'
"ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟ କାଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ" ବୋଲି ଦାବି କରି ରଞ୍ଜନା ତାଙ୍କ ଓକିଲ କରୁଣାକର ଝାଙ୍କ ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ବିହାରର ସୁପୌଲ ସହରର ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ- ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝା ଏବଂ ଲଳିତ ନାରାୟଣ ଝା- ତାଙ୍କୁ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ନ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ ।
ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଦୀପା ନାରାୟଣ ଏହି ଅବସରରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଜଣ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସୁପୌଲର ବାଲୁଆ ବଜାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବାସିନ୍ଦା ରଞ୍ଜନା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୧୯୮୪ ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଉଦିତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ଉଦିତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟନରେ କ୍ୟାରିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ରଞ୍ଜନା କହିଛନ୍ତି, "ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଦୀପା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଏହାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ୧୯୯୬ ମସିହାରେ, ଚିକିତ୍ସା ବାହାନାରେ ନାରାୟଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ନ ଜଣାଇ ମୋର ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ । ରଞ୍ଜନା ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସମୟରେ ଦୀପା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଉଦିତ ଏବଂ ଦୀପା ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ । ତା'ପରେ ମୁଁ ନେପାଳର ସପ୍ତରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରଦାହରେ ଥିବା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ବାସଭବନକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ମୋ ବାପାମାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି । ଉଦିତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ରଞ୍ଜନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାମଲା ସୁପୌଲର ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଶୁଣାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ଉଦିତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏକ ଲିଖିତ ଆପୋଷ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ମୁଁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ ପାଇନାହିଁ । ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଛି, ବିଶେଷକରି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ । ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ରହୁଛି ।
ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଉଦିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି । ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ।
ସେପଟେ ସୁପୌଲ ମହିଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଅନୁ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଏହା ଏକ 30 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାମଲା । ଆମେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ । ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।''
