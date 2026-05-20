ଭୋପାଳରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କରିଥିଲେ କାମ, ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କିପରି ଥିଲେ ?
ମେ ୧୨ରେ, ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ଭୋପାଳରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । 'ମିସ୍ ପୁନେ' ଟାଇଟଲ୍ ତ୍ୱିଶା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 2:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ ୨୦୨୪ । ଭୋପାଳର ତ୍ୱିଶା ଶର୍ମା ଏକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓକିଲ ସମର୍ଥ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ, ମେ ୧୨ ତାରିଖରେ, ତ୍ୱିଶାଙ୍କୁ ଭୋପାଳର କଟାରା ହିଲ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ଯାହା ବେଶ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, ବଳପୂର୍ବକ ଗର୍ଭପାତ ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦାବି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କି ସେ ଜଣେ ମଡେଲ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି । ସେ ସାଉଥ ସିନେମାରୁ ହିନ୍ଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ୍ୱିଶା ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଫିଲ୍ମ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନର ଝଲକ
ମଡେଲ ଭାବରେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତ୍ୱିଶା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 'ମୁଗ୍ଗୁରୁ ମୋନାଗାଲ୍ଲୁ' (୨୦୨୧) ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜାରା ସମ୍ଭାଲ୍ କେ' (୨୦୧୮) ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମଡେଲିଂ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ସେ 'ମିସ୍ ପୁଣେ' ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ । 'ମୁଗ୍ଗୁରୁ ମୋନାଗାଲ୍ଲୁ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ସହ-କଳାକାର ଦୀକ୍ଷିତ ଶେଟ୍ଟୀ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ' (2025) ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ପରିଚିତି ପାଇଛନ୍ତି ।
ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦୀକ୍ଷିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଝିଅ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ । ସେ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।" ଦୀକ୍ଷିତ ଶେଟ୍ଟୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ସହ ଶେଷ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ତ୍ୱିଶା ବିବାହିତ । ଦୀକ୍ଷିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ତ୍ୱିଶା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେ ପରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
'ମୁଗ୍ଗୁରୁ ମୋନାଗାଲ୍ଲୁ' ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂକୁ ମନେ ପକାଇ ଅଭିଳାଷ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ । ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ।"
ତଦନ୍ତ ଜାରି
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT)ର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମିସରୋଡର ସହାୟକ ପୋଲିସ କମିଶନର (ACP) ରଜନିଶ କଶ୍ୟପ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି IANSକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ 12 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କ ପଳାତକ ସ୍ୱାମୀ ସମର୍ଥ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି । ତ୍ୱିଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫୋରେନସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ! ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ୍ ଖବର କେତେ ସତ
ଜନ୍ମଦିନରେ ଭେଟି; 'ଡ୍ରାଗନ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଅବତାର ଉଡାଇଲା ହୋସ୍
'ଜେଲ ପଠାଇବ, 60 ବର୍ଷରେ ବି ଲଢିବା ଜାଣିଛି..' କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ସଲମାନ ଖାନ ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ