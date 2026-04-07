ଜୀବନ ହାରିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଭାଷିନୀ, ଘରୁ ମିଲିଲା ମୃତଦେହ
ଟିଭି ଶୋ' 'କାୟାଲ' ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ତାମିଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଭାଷିନୀ ବାଲାସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଘରୁ ମିଲିଲା ମୃତଦେହ । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 9:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୀବନ ହାରିଲେ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଭାଷିନୀ ବାଲାସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ଏଭଲି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଖବର ପରିବାର ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି । ସୁଭାଷିନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶଶିପାଳ (୩୬) ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲରେ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ ।
ସୁଭାଷିନୀ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୪ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବାସିନ୍ଦା ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରନ (୩୮)ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହୁଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆୟାପ୍ପନ୍ଥାଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଘରୋଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଡା ନେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ, ସେ ମାସର ୩ ତାରିଖରେ ଏକ ଧାରାବାହିକରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ହେଲେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଉଥିଲେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ପାରିବାରିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଝଗଡ଼ାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ, ସୁଭାଷିନୀ ଏକ ଦୁଃଖଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଗାର୍ଡ ତୁରନ୍ତ ପୋରୁର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଭାଷିନୀଙ୍କୁ ପୁନମଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ସୁଭାଷିନୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କିଲପୌକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ