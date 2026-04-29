ତୁମ୍ବାଡ 2 ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । "ତୁମ୍ବାଡ 2"ର ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ କେବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 6:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ । ଆଗାମୀ ପୌରାଣିକ ହରର-ଥ୍ରିଲର 'ତୁମ୍ବାଡ' ସିକ୍ୱେଲ, 'ତୁମ୍ବାଡ 2' ସହ ପରଦାରେ ପୁଣି ଧମାକା କରିବେ ସୋହମ ଶାହ । ଯାହାର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଭମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୁଟ୍ ରୁ କିଛି ପରଦା ପଛର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏବେ, ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସୋହମ ଶାହଙ୍କ ହରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ତୁମ୍ବାଡ' ୨୦୧୮ରେ ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ହରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହାର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଛି । ବୁଧବାର, ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ, ସୋହମ ଶାହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ "ତୁମ୍ବାଡ 2" ର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ଆସିବ ତୁମ୍ୱାଡ 2
ସୋହମ ଶାହ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ 'ତୁମ୍ବାଡ 2' ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ପାଇଁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଡିସେମ୍ବର 3, 2027 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ, ଏକ ଦୁଃଖଦ ଭବିଷ୍ୟତ । କ୍ଷୁଧା ବଢ଼ୁଛି, ଲୋଭର ଐତିହ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ତାରିଖ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ: ତୁମ୍ବାଡ୍ 2 ଆସୁଛି ଡିସେମ୍ବର 3, 2027 ।"
ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ, 'ତୁମ୍ବାଡ୍ 2'ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ ।"
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 'ତୁମ୍ବାଡ 2' ରେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ସୋହମ ଶାହଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିବେ । "ତୁମ୍ବାଡ"ର ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ପ୍ରସାଦ ଏହି ସିକ୍ୱେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ସୋହମ ଶାହ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର 3, 2027ରେ ସିନେମା ହଲରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ