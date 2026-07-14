'ତୁମ୍ବାଡ 2'ରେ ଆଲିଆଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସୋହମ୍ ଶାହା ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ସହ କରିବେ ଧମାକା
ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ପରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତୁମ୍ବାଡ 2 ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 12:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୋହମ୍ ଶାହାଙ୍କ 'ତୁମ୍ବାଡ 2' ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ । ଅଭିନେତା ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ 'ତୁମ୍ବବାଦ୍ ୨'ରେ ଯୋଗଦେବା ଖବର ଅନେକ ହେଡଲାଇନ କରିସାରିଛି । ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଏକ ବଡ କାଷ୍ଟିଂ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିକ୍ୱେଲର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
'ତୁମ୍ବାଡ 2'ରେ ଆଲିଆଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଅଭିନେତା-ନିର୍ମାତା ସୋହମ୍ ଶାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଆଲିଆଙ୍କୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଇକନିକ୍ ଲାଲ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ର ବାଣ୍ଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଲିଆ କିପରି ଅନ୍ଧକାର କଳ୍ପନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ।''
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲିଆଙ୍କୁ ତୁମ୍ବାଡ 2 ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାରିତ କ୍ୟାମୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କାହାଣୀରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ତୁମ୍ବାଡ 2 ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଯଦିଓ ନିର୍ମାତାମାନେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହେବ ।
ଏହି ଦିନ ଆସିବ ତୁମ୍ୱାଡ 2
ଆଡେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତୁମ୍ବବାଦ୍ 2 ପେନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ସୋହମ୍ ଶାହା ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ବର 3, 2027 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । 'ତୁମ୍ବାଡ 2' ରେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି, ସୋହମ ଶାହଙ୍କ ସହ ଧମାକା କରିବେ ଆଲିଆ । ସୋହମ ଶାହଙ୍କ ହରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ତୁମ୍ବାଡ' ୨୦୧୮ରେ ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ହରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହାର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ତୁମ୍ବାଡ 2 ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ