ପରଦାରେ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି', ମନ ଜିତିଲା କି ଫିଲ୍ମ ? ଦର୍ଶକ ଦେଲେ ମତ

ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଫିଲ୍ମ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 5,000 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ପ୍ରାୟ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ମେଗା-ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବଂ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଶ୍' ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ​​'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି'। ଦର୍ଶକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ? ଫିଲ୍ମ କିଭଳି ହୋଇଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା...

'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ରିଭ୍ୟୁ

'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । କେତେକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ବୋରିଂ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନ୍ଯ କେତେକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରାଶ, ମୁଁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଥିରେ ଏକ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱାଦ ରହିବ, ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପରି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ମୋତେ ଶାହାରୁଖ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ "ଜବ୍ ହ୍ୟାରି ମେଟ୍ ସେଜଲ୍" ମନେ ପଡ଼ିଗଲା । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ସରଳତା ଅଛି ।

ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଫିଲ୍ମଟିର ଏକ ଶବ୍ଦରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟମ, ସାଧାରଣ ବଲିଉଡ୍ ମଜା ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, କୌଣସି ଦୃଢ଼ ବିବାଦ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ରେଟିଂ: 3/5 । ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ, ଏହି ଜୋକର ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକ ବିରକ୍ତିକର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା, ସମୀରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦୁର୍ବଳ, କାହାଣୀ ସମତଳ, ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ସଂଗୀତ ଭୁଲିଯିବା ଭଳି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ, ଗୀତର ରିମେକ୍ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମା ସିନେମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ ।"

ସମୀର ବିଦ୍ୱାନସଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି "ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ତୁ ମେରି" (TMMTMTTM) ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ପରିବାରର ଚାପ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି । କରଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡିକୁ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏବଂ ନମଃ ପିକଚର୍ସ ବ୍ୟାନର ତଳେ କରଣ ଜୋହର, ଆଦର ​​ପୁନୱାଲା, ଅପୂର୍ବ ମେହେଟ୍ଟା, ଭୂମିକା ତିୱାରୀ, ଶରେନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଡିଆ ଏବଂ କିଶୋର ଆରୋରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

