କାର୍ତ୍ତିକ@35: ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଟିଜର ଆଉଟ୍
ଆଜି 35 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ । ଏହି ଅବସରରେ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଟିଜର ରିଲିଜ । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2025 at 4:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି (ନଭେମ୍ୱର 22)ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ତାଙ୍କ 35ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆଗାମୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି'ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବାକ୍-ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି । "ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ କି କଥା" ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ସମୀର ବିଧ୍ୱଂସ ଫିଲ୍ମଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଟିଜରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଟିଜର ମଜାଦାର ରହିଛି । 1.34 ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବର ଏହି ଟିଜରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ସିକ୍ସ-ପ୍ୟାକ୍ ଆବ୍ସ ଲୁକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟିଜରଟି ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, "ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁମର ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସପ୍ତାହ ବନାଅ ।" ତା'ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ କୁହନ୍ତି "ମଲାଇକା ଠାରୁ ମଲାଲା, ଉର୍ଫି ଠାରୁ କମଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେହି ଏହି ମା'ଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ।" ଏହା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ସିକ୍ସ-ପ୍ୟାକ୍ ଆବ୍ସ ସହ ଏକ ଡ୍ୟାସିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ । ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଲାଲ ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ 2025 ରେ 1990 ଦଶକର ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଖୋଜୁଛି ।" ତା'ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାରୀବାଦି ଉପରେ କୁହନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ । ଟିଜରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଟିଜରର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କାର୍ତିକ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ସହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ
ଅଭିନେତା 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ର ଟିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏଠାରେ ରେଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଫେରସ୍ତ ଉପହାର । 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଟିଜର ବାହାରିଛି । ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଏହାକୁ ଥିଏଟରରେ ଦେଖନ୍ତୁ।" କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ନମଃ ପିକଚର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ