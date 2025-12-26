'ଧୁରନ୍ଧର' ଆଗରେ ଫିକା 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ମାତ୍ର ଏତିକି କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ ମଧ୍ୟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେ କମାଇଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଜାଣନ୍ତୁ..
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ରଣଭୀର ସିଂହ ଏବଂ ସାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଶେସ୍ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ପରଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । କେତେ କମାଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା,
'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' କଲେକ୍ସନ
କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ସାରା ଦେଶରେ 5,000 ରୁ ଅଧିକ ସ୍କ୍ରିନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ମାତ୍ର 7.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ହିନ୍ଦୀରେ 34.56 ପ୍ରତିଶତ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ଥିଲା । ଏଥିରେ ସକାଳ ଶୋ'ରେ 18.18 ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନ ଶୋ'ରେ 38.48 ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ'ରେ 41.36 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତି ଶୋ'ରେ 40.23 ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହି ସମୟରେ, ଧୁରନ୍ଧର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହାର 21 ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 26 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଫିଲ୍ମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରହ 975 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 21 ତମ ଦିନରେ ଧୁରନ୍ଧରଙ୍କ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର 46.50 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, 'ଅବତାର 3' 'ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ମେ ତେରା ତୁ ମେରି' ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ଅବତାର 3 ତା'ର 7 ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 13.3 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
ସମୀର ବିଦ୍ୱାନସଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି "ତୁ ମେରି ମେ ତେରା ତୁ ମେରି" (TMMTMTTM) ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ । ପରିବାରର ଚାପ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି । କରଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡିକୁ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏବଂ ନମଃ ପିକଚର୍ସ ବ୍ୟାନର ତଳେ କରଣ ଜୋହର, ଆଦର ପୁନୱାଲା, ଅପୂର୍ବ ମେହେଟ୍ଟା, ଭୂମିକା ତିୱାରୀ, ଶରେନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଡିଆ ଏବଂ କିଶୋର ଆରୋରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
