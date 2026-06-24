ETV Bharat / entertainment

ବ୍ରେକଅପ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ! ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ତ୍ରିଶା, ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଲେ ଏମିତି

ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେ ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି ।

TRISHA ON VIJAY BIRTHDAY
TRISHA ON VIJAY BIRTHDAY (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ୍ରିଶା ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଏକ ବିଶେଷ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତ୍ରିଶା ବିଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋରେ, ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ହସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ତ୍ରିଶାଙ୍କ କ୍ୟାପସନ । ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ।" ପୋଷ୍ଟଟି ତୁରନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦିନସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଗୁଜବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ।

ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତ୍ରିଶା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପରି ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 52ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ନଥିଲେ । ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନଫଲୋ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା । ତଥାପି, ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତ୍ରିଶା ପ୍ରଥମେ କେବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ନଥିଲେ, ଯାହା ଭାଇରାଲ "ଅନଫଲୋ" ଦାବିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କରିଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନ୍ମଦିନ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ମତାନ୍ତର ଗୁଜବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି ।

ତ୍ରିଶା ଏବଂ ବିଜୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାମିଲ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ ଯୋଡିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଘିଲି, ତିରୁପାଚି, ଆଥି, କୁରୁଭି, ଲିଓ ଏବଂ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ସମେତ ଅନେକ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି । ପରଦାରେ ସେମାନଙ୍କର ରସାୟନ ପ୍ରାୟତଃ ପରଦା ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି, ଯଦିଓ କେହି କେବେ ଏପରି ରିପୋର୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ଯୋଡିକୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତ୍ରିଶା ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ କଳ୍ପପତି ଏସ ଅଘୋରାମଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାହରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ, ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ସୋମବାର ଦିନ ଚେଙ୍ଗାଲପଟୁ ମହିଳା କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ମାମଲାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଙ୍ଗୀତା ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହ ବାହାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ପ୍ରେମର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ବଡ଼'; ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଛାଡିଲେ କି ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ

ମନସୁରଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା, କହିଲେ 'ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ତୁମ ନାଁରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କରିବା ଦରକାର'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

VIJAY BIRTHDAY CELEBRATION
TRISHA VIJAY BREAKUP RUMOURS
ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ
ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ
TRISHA ON VIJAY BIRTHDAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.