ETV Bharat / entertainment

'ପ୍ରେମର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ବଡ଼'; ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା

ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପରେ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

Trisha Krishnan's First Post After Vijay Becomes Tamil Nadu Chief Minister
Trisha Krishnan's First Post After Vijay Becomes Tamil Nadu Chief Minister (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 11, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ରବିବାର, ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ସମାରୋହ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ତ୍ରିଶା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ପାରମ୍ପିରକ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଫୋ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରେମର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ବଡ଼," ଏବଂ ଏହି ଧାଡି ତୁରନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏହି କ୍ୟାପସନକୁ ତ୍ରିଶା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଉଭୟ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଏକାଠି ଦେଖାଯିବା ଅନଲାଇନରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କ ମାଆ ଉମା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସମାରୋହର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତ୍ରିଶା ବିଜୟଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଭାବିବିହ୍ୱଳ ହେବା ସହ ଖୁସି ଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସମାରୋହରେ ସେ ବିଜୟଙ୍କ ମାଆ ଶୋଭା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଶା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ "IYKYK" ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ "ବ୍ଲା ବ୍ଲା ବ୍ଲା" ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏକ କାର୍ଟୁନ୍ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ନିରନ୍ତର ଗସିପ୍ ଏବଂ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟରେ, ବିଜୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳ, ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟି କାଝାଗମ (TVK), ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆସନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ବିଜୟ ଦଶନ୍ଧି ପରେ DMK ଏବଂ AIADMK ମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ, ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, "ଜନ ନୟାଗନ" ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରିଆଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "କାରୁପ୍ପୁ" ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା 14 ମେ, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ TVK ସୁନାମୀ ! ବିଜୟ ଥଲାପତିଙ୍କ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଛାଡିଲେ କି ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

VIJAY TAMIL NADU CM OATH CEREMONY
TRISHA KRISHNAN POST ON LOVE
TRISHA VIRAL INSTAGRAM POST
ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ
TRISHA LOOK VIJAY CM OATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.