'ପ୍ରେମର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ବଡ଼'; ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ, ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପରେ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 3:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ରବିବାର, ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ସମାରୋହ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ତ୍ରିଶା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ପାରମ୍ପିରକ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଫୋ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରେମର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ବଡ଼," ଏବଂ ଏହି ଧାଡି ତୁରନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏହି କ୍ୟାପସନକୁ ତ୍ରିଶା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଉଭୟ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଏକାଠି ଦେଖାଯିବା ଅନଲାଇନରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କ ମାଆ ଉମା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସମାରୋହର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଶୀଘ୍ର ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତ୍ରିଶା ବିଜୟଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଭାବିବିହ୍ୱଳ ହେବା ସହ ଖୁସି ଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସମାରୋହରେ ସେ ବିଜୟଙ୍କ ମାଆ ଶୋଭା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
I let her hold me for the photo.Yeh,you’re welcome😶 @trishtrashers #izzykrishnan #momlove #trisha #trishakrishnan #poornimatrisha pic.twitter.com/820Z50e4wf— Poornima Trisha K (@PoornimaTrisha) May 11, 2026
ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଶା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ "IYKYK" ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ "ବ୍ଲା ବ୍ଲା ବ୍ଲା" ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏକ କାର୍ଟୁନ୍ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ନିରନ୍ତର ଗସିପ୍ ଏବଂ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ସମୟରେ, ବିଜୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳ, ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟି କାଝାଗମ (TVK), ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆସନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ବିଜୟ ଦଶନ୍ଧି ପରେ DMK ଏବଂ AIADMK ମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
Beautiful Shots of South Queen @trishtrashers from #Karuppu 😍🔥#Trisha #KaruppuFromMay14 pic.twitter.com/g7huoCD9yO— Trisha Krishnan Universe (@aruntrish) May 11, 2026
ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ, ବିଜୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, "ଜନ ନୟାଗନ" ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରିଆଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "କାରୁପ୍ପୁ" ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା 14 ମେ, 2026 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ TVK ସୁନାମୀ ! ବିଜୟ ଥଲାପତିଙ୍କ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଛାଡିଲେ କି ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ