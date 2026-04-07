ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଛାଡିଲେ କି ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ
ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ସମ୍ପର୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖୁବ ତାତିବା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 4:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଫିଲ୍ମରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହ 4 ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବି ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ଛାଡିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ।
ଏପ୍ରିଲ 7, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବକୁ ଏକ ମଜାଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେ ଏହି ମଜାଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଗୁଜବ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଡିବା ଉଚିତ କି ଆଜିର 'କାଳ୍ପନିକ କୋଟା' ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ନେଟେଜେନ୍ସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ।
ତ୍ରିଶା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛାଡିଛି, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନପାଳନ କରୁଛି । ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନା ଆମେ ଆଜିର କଳ୍ପନା କରିବେ ? '
ଏହି ଗୁଜବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନୟ ଛାଡିବା ପାଇଁ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅନେକ ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଏହି ଦାବି ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ଥାଲପାଠୀ ବିଜୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହି ଗୁଜବ ଗତିଶୀଳ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଏକ ବିବାହରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଯୁଗଳ ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ଯାହା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ତ୍ରିଶା କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ତ୍ରିଶାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରଜେ ବାଲାଜୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁପୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14, 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ 'ବିଶମ୍ୱର' ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇପଲାଇନରେ ରହିଛି ।
