ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡାଏରୀ'; ଟିଜର ରିଲିଜ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ-ଜସ୍ମିନଙ୍କ ଅନସ୍କ୍ରିନ ରୋମାନ୍ସ
'ଡାଏରୀ' ଖୋଲିବ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ସାଇତିଥିବା ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ସତ । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 7:20 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ରଜରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଡାଏରୀ' । ଲଭ,ସସପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରୀଲରର ପୃଷ୍ଠଭୁମିକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଜୁନ ୧୨ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲିଜ ହେବ । ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ କନଭେନସନ୍ ଠାରେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡାଏରୀ’ର ଟିଜର୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମର ସମସ୍ତ କଳାକାର ସହ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ରର ଟିଜର ଓ ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ରଜ ବଜାର ଫିଲ୍ମ ର ଭିନ୍ନ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ।
'ଡାଏରୀ'ରେ ୭ ବର୍ଷର ଅକୁହା ଓ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କହିବ । ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜସ୍ମିନ ରଥ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ନୂଆ ଯୋଡି ସେମାନଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରେ ଥିବା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଉ ଟନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଝଲକରେ ଏକ ବକ୍ସରୁ ବାହାରୁଥିବା ‘୨୦୧୯’ ଲେଖାଥିବା ଡାଏରୀ ଏବଂ “ମୋ ଠୁ ମୋ ଯାଏଁ…” ଭଳି ଗଭୀର ସଂଳାପ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ ତଥା ସଂଳାପ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏକ ଅଭିନବ ଅନୁଭୂତି ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଓ ସହ-ପ୍ରଯୋଜକ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । କେବଳ ଟିଜର୍ ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୪ଟି ଗୀତ ରହିଛି । ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଅମିତ ନାୟକ ଓ ଲୁବୁନ୍-ଟୁବୁନ୍ଙ୍କ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଫିଲ୍ମର ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୁତିମଧୁର କରିଛି । ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଜସ୍ମିନଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଟିମ୍ର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ‘ଡାଏରୀ’ ଏଥର ରଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ