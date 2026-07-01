ଟକ୍ସିକ 'ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍' ଝଲକ ଆଉଟ୍, ମହିଳାଙ୍କ ଲଢୁଥିବା ନଜର ଆସିଲେ ୟଶ
ୟଶଙ୍କ ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ଟକ୍ସିକ ଫିଲ୍ମରୁ ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଝଲକ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 1:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେୟାରଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ'ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ମାସକ ପରେ, ନିର୍ମାତା ଏବେ ଫିଲ୍ମରୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥର ଫିଲ୍ମର ମହିଳା କଳାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୟନତାରା, ହୁମା କୁରେଶି, କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ତାରା ସୁତାରିଆ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଶୀର୍ଷକ, ଏହି ନୂତନ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଟକ୍ସିକର ଅନ୍ଧକାର ୟୁନିଭର୍ସର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
'ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍' ଝଲକ
ଭିଡିଓଟି ଏକ ଅସ୍ୱୀକାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି: "ପିଲାମାନେ... ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ପିତାମାତା... ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଭଏସ୍ଓଭର ବର୍ଣ୍ଣନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, "ପ୍ରେମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ କରିଥାଏ । ଯଦି କେହି ଏହାର ପ୍ରତାରଣାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରେ ତେବେ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରମ ।" ପ୍ରମୋସନାଲ୍ କ୍ଲିପ୍ ତା'ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାରକାଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅବତାରରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି ।
ନୟନତାରାଙ୍କୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକିତ ଭ୍ୟାନିଟି ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଥିବାର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏକ ହାଇ-ଅକ୍ଟେନ୍ ବାଇକ୍ ଚେଜ୍ ରେ ଦେଖାଯାଇଛି । କିଆରା ଆଡଭାନୀ ଯେଉଁ କିଛି ଫ୍ରେମରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଗ୍ଲାମର ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ତାରା ସୁତାରିଆ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ନାରୀ ଘାତକ ଶକ୍ତିକୁ ପରିବେଷିତ କରନ୍ତି । ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଆଙ୍କିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟର ଅର୍ଥ କରନ୍ତି । ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପରେ ୟଶ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଲଢୁଥିବା ନଜର ଆସନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
'ଟକ୍ସିକ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ଟକ୍ସିକ' କନ୍ନଡ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏକକାଳୀନ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଗୋଆରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 1940 ରୁ 1970 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲର ଉତ୍ଥାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୟଶ ଫିଲ୍ମରେ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନଦାସଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଏକକାଳୀନ କନ୍ନଡ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ମଧ୍ୟ ଡବ୍ କରାଯିବ । KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମାସ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ଟକ୍ସିକ ଅଗଷ୍ଟ 26 ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ