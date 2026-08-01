ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ଟ୍ରେଲର, ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଘୋଷଣା କଲେ ନିର୍ମାତା
ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ । ୟଶଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ'ର ଟ୍ରେଲର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାର 18 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 1:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି । ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟ୍ରେଲରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଆଜି, ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ, ନିର୍ମାତା ଶେଷରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ୟଶଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି; ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।
ଟ୍ରେଲରଟି କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ?
ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେଇରୀ ଟେଲ୍ ଫେରି ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ପରଦାକୁ ଆସିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏବଂ ଟ୍ରେଲରଟି ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଜ ହେବ - ମୁକ୍ତିଲାଭର ୧୮ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ । ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା କହିଛନ୍ତି, "ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ' ଟ୍ରେଲର ୮ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।" ସେମାନେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ୟଶଙ୍କୁ 'ବସ୍' ଲୁକରେ, ବର୍ଷାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେଇରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଏବେ ଗତି କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମର ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । ଯେତେବେଳେ 'ଟକ୍ସିକ' ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ନିର୍ମାତାମାନେ ସହରରେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମର ମାର୍ଚ୍ଚ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବାତିଲ କରାଗଲା ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ର ଟ୍ରେଲର ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ୟଶ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ ।
'ଟକ୍ସିକ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ଟକ୍ସିକ' କନ୍ନଡ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏକକାଳୀନ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଗୋଆରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 1940 ରୁ 1970 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲର ଉତ୍ଥାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୟଶ ଫିଲ୍ମରେ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନଦାସଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଏକକାଳୀନ କନ୍ନଡ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ମଧ୍ୟ ଡବ୍ କରାଯିବ । KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ମାସ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ଟକ୍ସିକ ଅଗଷ୍ଟ 26 ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଟକ୍ସିକ 'ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍' ଝଲକ ଆଉଟ୍, ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଲଢୁଥିବା ନଜର ଆସିଲେ ୟଶ
ଘୁଞ୍ଚିଲା 'ଟକ୍ସିକ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍; 'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ ଦେବନି ଟକ୍କର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାରଣ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ