'ଟକ୍ସିକ'ରେ ରୋମାନ୍ସ ସିନ୍ କରି ବିବାଦରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଇନଷ୍ଟା କଲେ ଡିଲିଟ୍

ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜର ରୋମାନ୍ସ ସିନ ନେଇ ବିବାଦ । ମାମଲା ରୁଜୁ । ଏହି ସିନ୍ କରିଥିବା ବିଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ କଲେ ଡିଲିଟ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 14, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜର ରିଲିଜ ପରେ ବଢିଛି ଅଡୁଆ । ଟିଜରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ୟଶ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଯାହା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚ୍ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିନ୍ ପାଇଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଟିଜର ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବିଟ୍ରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟ୍ରିଜ୍ ଟାଉଫେନବାଚଙ୍କ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ।

ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ?

ଜାନୁଆରୀ 8ରେ, ୟଶଙ୍କ 40 ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ, ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟକ୍ସିକର ଆକ୍ସନ୍ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଏକ କବରସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏକ କାରରେ ୟଶ ଏବଂ ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଟିଜରଟି ୟଶଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରେମ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ, ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚ୍ ବହୁତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନତାଲି ବର୍ନଙ୍କୁ ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚ୍ ବୋଲି ଭୁଲ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚ୍ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ କବରସ୍ଥାନ ଝିଅ ଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ, ବିଟ୍ରିଜ୍ ତୌଫେନବାଚ୍‌ଙ୍କ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଟ୍ରିଜ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ଟିଜର୍‌ ବିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ବିଟ୍ରିଜ୍‌ଙ୍କ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍‌ରେ ୧୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା । ମୂଳତଃ ବ୍ରାଜିଲ୍‌ର, ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ୍ ଯିଏ "ଟକ୍ସିକ" ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ସିନେମା, ବିଶେଷକରି କନ୍ନଡ ସିନେମାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। "ଟକ୍ସିକ" ଫିଲ୍ମଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।

