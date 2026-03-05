ଘୁଞ୍ଚିଲା 'ଟକ୍ସିକ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍; 'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ ଦେବନି ଟକ୍କର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାରଣ
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୟଶଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ଆଉ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ସହ ଟକ୍କର ଦେବନି । ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ନିର୍ମାତା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 5, 2026 at 12:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' । ଯାହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ୟଶ 4ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ 'ଟକ୍ସିକ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଟକ୍ସିକର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୂଳତଃ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର ୨ ସହ ଟକ୍କର ହେବାର ଥିଲା । ତଥାପି, ଟକ୍ସିକ ଏବଂ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଟକ୍ସିକର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ହେଉଛି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଆମେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେମା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ । କନ୍ନଡ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ, ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନିଶ୍ଚିତତା, ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ, ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।''
ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ନିର୍ମାତାମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ, ଆମର ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସତର୍କତାର ସହ କିନ୍ତୁ କଠୋର ବିଚାର କରିବା ପରେ, ଆମେ ଆମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ।" ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ।" ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେଇରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ ଏବେ ଜୁନ୍ ୪, ୨୦୨୬ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସିନେମା ହଲରେ ଦେଖା ହେବା ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଟକ୍ସିକ'ରେ ରୋମାନ୍ସ ସିନ୍ କରି ବିବାଦରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଇନଷ୍ଟା କଲେ ଡିଲିଟ୍
ଟକ୍ସିକ ବିଷୟରେ, ୟଶଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଟ୍ରେଲରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । 'ଟକ୍ସିକ' ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ୟଶ ପ୍ରଯୋଜକ। KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ରବି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ୟଶ ଏବଂ କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମାଆ ହେବା ପରେ ଏହା କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ତାରା ସୁତାରିଆ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଓବେରୟ ଏବଂ ସୁଦେବ ନାୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ