ETV Bharat / entertainment

ପିତୃ ଦିବସରେ ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଆଜି, ଜୁନ 21 ପିତୃ ଦିବସ ଅବସରରେ ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ?

TOXIC NEW RELEASE DATE
TOXIC NEW RELEASE DATE (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 21, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ସହ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଯାହା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ବେଶ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ୱାର ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିନଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ୟଶ । ଆଜି, ଜୁନ 21 ପିତୃ ଦିବସ ଅବସରରେ ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ...

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ 'ଟକ୍ସିକ'

ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ'ର ଯଦିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 4 କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମଟି ସେହି ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିନଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି, ଜୁନ୍ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲା । ରବିବାର, ୟଶ ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାପସନରେ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମର ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର... 'ଟକ୍ସିକ' 26-08-2026 ରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସିନେମା ଘରେ ।"

ମାସ ପୂର୍ବେ, ୟଶ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିବା କିଛି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସିନେମା ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲୁ । 'ଟକ୍ସିକ' ଏପରି ଏକ ଯାତ୍ରା। ସିନେମାକନରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ଆମର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରେ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯୋଗ୍ୟ ।"

'ଟକ୍ସିକ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, 'ଟକ୍ସିକ' କନ୍ନଡ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏକକାଳୀନ ଫିଲ୍ମ କରାଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଗୋଆରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 1940 ରୁ 1970 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲର ଉତ୍ଥାନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୟଶ ଫିଲ୍ମରେ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନଦାସଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

'ଟକ୍ସିକ'ରେ ୟଶ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ନୟନତାରା, କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ ଏବଂ ତାରା ସୁତାରିଆ ଭଳି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ରିଲିଜ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାମାୟାଣ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ କି ରାମ ଓ ରାବଣ ? ରାଜ୍ ଖୋଲିଲେ ୟଶ୍

'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜର; ନତାଲି ବର୍ନ ନୁହଁ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସହ ୟଶ କରିଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ?

ୟଶ@40; 'ବାପ ଆ ଗୟା...' 'ରାୟା' ବନି ଜନ୍ମଦିନରେ କଲେ ଧମାକା, ଆସିଲା 'ଟକ୍କିକ' ଟିଜର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

TOXIC
YASH
ଟକ୍ସିକ ରିଲିଜ ତାରିଖ
ୟଶ
TOXIC NEW RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.