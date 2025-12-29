'ଟକ୍ସିକ'ରୁ ହୁମା କୁରେଶୀ ଫାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର
କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପରେ 'ଟକ୍ସିକ'ରୁ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 29, 2025 at 10:35 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେୟାରଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ'କୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କାରଣ ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କାଷ୍ଟକୁ ପରିଚୟ କରାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ପରେ ଏବେ 'ଟକ୍ସିକ'ରୁ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ହୁମା ଏବେ ୟଶ୍ ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ "ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେୟାରଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ" ରେ ନଜର ଆସିବେ । ନିର୍ମାତାମାନେ ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ହୁମାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ହୁମା କୁରେଶୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସିରିଜରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କଠିନ ନାଟକ, ବୋଲ୍ଡ କାହାଣୀ, ଡାର୍କ ଥ୍ରିଲର୍ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ଅଭିନୟ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହୁମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ବି ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏ ଫେରିଟେଲ୍ ଫର୍ ଗରୋନ୍-ଅପ୍ସରେ ଏଲିଜାବେଥ ଭାବରେ ହୁମା କୁରେଶୀଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଉଛି ।"
ହୁମା ଏଲିଜାବେଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଏକ କବରସ୍ଥାନ ଫାଟକରେ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ କାର ପାଖରେ ବ୍ଲାକ ଡ୍ରେସ ଲୁକରେ ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ହୁମା ଏହି ଭୂମିକାରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ହୁମାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ହୁମାଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ କାଷ୍ଟିଂ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ଏହି ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ-ଅକ୍ଟେନ୍ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ହୁମା ମୋ ଫ୍ରେମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଦେଖିଲି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସହଜ ସୁଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ଥିଲା ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ।"
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ହୁମା ଜଣେ ଅଭିନେତା ଯିଏ ଏକ ଭୂମିକାର କଳାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମ ସୃଜନଶୀଳ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଭାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସେଲୁଲଏଡ୍ ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୂତନ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଟକ୍ସିକ'ରେ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ୟଶଙ୍କ ସହ ପରଦାରେ କରିବେ ଧମାକା, ପ୍ରଥମ ଲୁକ ଆଉଟ୍
ରକି ଭାଇ, ଓରଫ କନ୍ନଡ ସିନେମାର ରକିଂ ଷ୍ଟାର ୟଶ, "ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେୟାରଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ" ସହିତ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ୟଶ ଏବଂ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, "ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେୟାରଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ" କନ୍ନଡ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ଏକକାଳୀନ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି । ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟଲମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 19 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ଇଦ୍, ଉଗାଦି ଏବଂ ଗୁଡି ପାଡୱା ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ