ଏହି ଦିନ ଆସିବ 'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜର, ଯଶଙ୍କ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍

'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସହ ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟଶ । ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ସହ ସେ କମବ୍ୟାକ କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିକଟରେ ୟଶଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ଏକ ଟିଜର ରକିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଟିଜର କେବେ ଆସିବ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ସପ୍ତାହର ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ "ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରିଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ" ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଗୀତୁ ମୋହନଦାସ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ୟଶଙ୍କ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଜର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଟକ୍ସିକ ଟିଜର 20.02.2026, 9:35 AM । ଟକ୍ସିକ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଏଟରରେ ଆସିବ ।"
ପୋଷ୍ଟରରେ ୟଶଏକ ରକ୍ତଭିଜା, ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଏକ ବୋତଲରୁ ପାଣି ପିଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଅନ୍ଧକାର, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଯାହା ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଏବଂ ନୈତିକ ଭାବରେ ଦ୍ୱିଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଟକ୍ସିକ' ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ୟଶ ପ୍ରଯୋଜକ। KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ରବି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ୟଶ ଏବଂ କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମାଆ ହେବା ପରେ ଏହା କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ତାରା ସୁତାରିଆ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଓବେରୟ ଏବଂ ସୁଦେବ ନାୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବେ । ଫିଲ୍ମଟି 6 ଟି ଭାଷାରେ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଇଂରାଜୀ, କନ୍ନଡ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
'ଟକ୍ସିକ' କେବଳ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସିବ । ଯେଉଁ ଦିନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ସେହି ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି 'ଧୁରନ୍ଧର ୨', ଯାହା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ସହ ଆର. ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଅଭିନୀତ । 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିସାରିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧,୨୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ରହିଛି । ୟଶ 4 ବର୍ଷ ପରେ 'ଟକ୍ସିକ' ସହିତ ଥିଏଟରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଏବଂ 'ଟକ୍ସିକ' ଏକକାଳୀନ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଜୟୀ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ।
