ପୁଣି ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟଶ, ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆସୁଛି ଟକ୍ସିକ ଟ୍ରେଲର
ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଟକ୍ସିକ' ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 10:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୬ ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 'ଟକ୍ସିକ' । ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । 'KGF' ଷ୍ଟାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦର୍ଶକମାନେ ଆଜି ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା 'ଟକ୍ସିକ' ଟ୍ରେଲର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେଲରଟି କେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେବ ତାହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଟ୍ରେଲରଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ଆଜି ସକାଳେ (୮ ଅଗଷ୍ଟ), ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ଟକ୍ସିକ' ପାଇଁ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୟଶ, ଏକ ଧାରୁଆ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ନିଆଁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି - ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ-ହିରୋ ଅବତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୧ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟ ପଛରେ ଏକ କାରଣ ଅଛି: 7 ପ୍ଲସ୍ 1 ସମାନ 8, ଆଜିର ତାରିଖ, ଅଗଷ୍ଟ 8 ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟରର କ୍ୟାପସନରେ "ଡିଟୋନେଟିଂ" ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଭାବକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ।
ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ବିଷୟରେ
ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଟକ୍ସିକ' ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏହାକୁ KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ 5 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି: ନୟନତାରା, କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ତାରା ସୁତାରିଆ ଏବଂ ହୁମା କୁରେଶୀ । ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟିଜର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ିକରେ ୟଶ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ 26 ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ