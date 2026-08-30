କମିଲା 'ଟକ୍ସିକ' ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରାଫ, 4 ଦିନରେ ଏତିକି ଆୟ
'ଟକ୍ସିକ' ରିଲିଜ ହେବାର ଚାରି ଦିନ ବିତିଗଲାଣି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନର ବ୍ୟବସାୟ ହ୍ରାସ ପରେ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 30, 2026 at 12:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେଇରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୦୦ କୋଟି ଆୟ ପାର୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତିଲାଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବି ପଡିଥିଲା । ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନର ହ୍ରାସ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ...
'ଟକ୍ସିକ' ଏକ ପିରିୟଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, 'ଟକ୍ସିକ' 4 ବର୍ଷ ପରେ ୟଶଙ୍କ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "KGF: ଚାପ୍ଟର ୨" ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଥିଲା । ଟକ୍ସିକ, ଯଶଙ୍କ ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ରେ ଅଭିନୀତ, ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସ୍ଥାପନା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ୟଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଆରାଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡିଥିଲା । ତଥାପି, "ଟକ୍ସିକ"ର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ, ଫିଲ୍ମର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ କଲେକ୍ସନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି
'ଟକ୍ସିକ' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୦୧.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ତଥାପି, ନକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହାର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୁରୁବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ ୩୭.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ତୃତୀୟ ଦିନରେ କଲେକ୍ସନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଶୁକ୍ରବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ କେବଳ ୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥିଲା ।
'ଟକ୍ସିକ' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ
ସାକନିଲ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଟକ୍ସିକ' କଲେକ୍ସନ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଶନିବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ, ଫିଲ୍ମଟି ୨୪.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏହା ହିନ୍ଦୀରେ ୧୫.୫୦ କୋଟି, କନ୍ନଡରେ ୬.୬୦ କୋଟି, ତେଲୁଗୁରେ ୧.୫୦ କୋଟି, ତାମିଲରେ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୧୯୦.୪୫ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ ୨୨୭.୫୦ କୋଟି ହୋଇଛି ।
'ଟକ୍ସିକ' ୪ର୍ଥ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି । ୟଶଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଡ୍ରାମା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୨୫୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ବିଦେଶ କଲେକ୍ସନ ୨୭.୨୫ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଚାରି ଦିନ ଥିଏଟରରେ ରହିବା ପରେ, 'ଟକ୍ସିକ'ର ମୋଟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ୨୫୪.୭୫ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି ।
'ଟକ୍ସିକ୍' ବିଷୟରେ
'ଟକ୍ସିକ୍: ଏ ଫେରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣ ଏବଂ ୟଶ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନୟନତାରା, ହୁମା କୁରେଶୀ, ତାରା ସୁତାରିଆ, ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଓବେରୟଙ୍କ ସହ ୟଶ୍ ଏବଂ କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ