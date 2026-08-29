ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚାଲୁଛି ୟଶଙ୍କ ଯାଦୁ, ଭାରତରେ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କଲାଣି 'ଟକ୍ସିକ'
ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ' 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 150 କୋଟି ପାର୍ କଲାଣି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 12:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରୀ ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କମାଲ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ଭାରତରେ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା । କିନ୍ତୁ 3ୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ଜଲୱା ଦେଖାଇଛି । ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ଭାରତରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ୨୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ସିନେମାଘରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଚାଲିଛି ।
ଟକ୍ସିକ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ସାକନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟକ୍ସିକ ୩ ଦିନରେ ଭାରତରେ 32.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 19,390 ଶୋ’ରେ ଫିଲ୍ମଟି 25.5% ଅକୁପାନ୍ସି ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଟକ୍ସିକ ମୋଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେକ୍ସନ 165.95 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଲେକ୍ସନ 221.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ।
ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍
ଦିନର କଲେକ୍ସନ (ଇଣ୍ଡିଆ ନେଟ୍)
- ଦିନ 1 (ପ୍ରଥମ ବୁଧବାର) 101.10 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ 2 (ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର) 37.65 କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଦିନ 3 (ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର) 32.25 କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟ 165.95 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଟକ୍ସିକ୍ ବିଷୟରେ
ଗୋଆରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା, ଟକ୍ସିକ୍ ରାୟାଙ୍କ ପରେ ଆସିଛି, ଯଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଯିଏ ହିଂସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅପରାଧିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରେ । ଏହି କାହାଣୀଟି ନୟନତାରା ଅଭିନୀତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ । ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ୟଶ, ନୟନତାରା, କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ତାରା ସୁତାରିଆ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଟକ୍ସିକ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଆକ୍ସନ, ହିଂସା ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଛି। KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରାୟ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜର; ନତାଲି ବର୍ନ ନୁହଁ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସହ ୟଶ କରିଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ?
'ଟକ୍ସିକ'ରେ ରୋମାନ୍ସ ସିନ୍ କରି ବିବାଦରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଇନଷ୍ଟା କଲେ ଡିଲିଟ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ