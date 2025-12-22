ETV Bharat / entertainment

'ଟକ୍ସିକ'ରେ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ୟଶଙ୍କ ସହ ପରଦାରେ କରିବେ ଧମାକା, ପ୍ରଥମ ଲୁକ ଆଉଟ୍

'କେଜିଏଫ୍' ଷ୍ଟାର ୟଶ 'ଟକ୍ସିକ' ଫିଲ୍ମର କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

KIARA ADVANI FIRST LOOK FROM TOXIC
KIARA ADVANI FIRST LOOK FROM TOXIC (Photo: Film Poster)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟଶଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ଏବେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ଡିସେମ୍ବର 22ରେ, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ରର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କିଆରାଙ୍କ ଏହି ଲୁକ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

"ଟକ୍ସିକ"ରେ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରବିବାର ସକାଳେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା, ୟଶ, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଆରାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, "କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ନାଦିଆ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 'ଟକ୍ସିକ' ଫେଇରୀ କାହାଣୀ ।" ପୋଷ୍ଟରରେ କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଲୁକ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କିଆରା ଏକ ବ୍ଲାକ ଗାଉନରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ଲୋରରେ ସ୍ପଟଲାଇଟରେ ଠିଆ ହୋଇ କ୍ୟାମେରା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖାଯାଉଛି ।

Sidharth Malhotra post
Sidharth Malhotra post (instagram)

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୋଷ୍ଟରରେ କିଆରାଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ ଟିମ୍ ବର୍ଟନ୍ ଫିଲ୍ମର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଡିସି ଚରିତ୍ର ହାର୍ଲି କ୍ୱିନ୍ ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ସେ ଲେଡି ଜୋକର ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, "ନାଦିଆଙ୍କ ଭାବରେ କିଆରା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି ।" ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଲହୋତ୍ରା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜାଣେ ଏଥିରେ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, କିଆରା । ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, କିଆରା ।"

"ଟକ୍ସିକ" ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ

"ଟକ୍ସିକ" ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ୟଶ ପ୍ରଯୋଜକ। KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ରବି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ୟଶ ଏବଂ କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମାଆ ହେବା ପରେ ଏହା କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ତାରା ସୁତାରିଆ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ ଓବେରୟ ଏବଂ ସୁଦେବ ନାୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବେ । ଫିଲ୍ମଟି ଏକକାଳୀନ କନ୍ନଡ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଉଗାଦିରେ 6 ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

