ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ୟଶଙ୍କ 'ଟକ୍ସିକ'; କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ, ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍
ୟଶଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସୁଛିମ । କେବେ ରିଲିଜ ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 9, 2025 at 12:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ: ଦି ଫେଇରୀ ଟେଲ' ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି । KGF 2 ର ସଫଳତା ପରେ, ଅଭିନେତା ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ, ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଆଜି, ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର 9ମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଅବସରରେ ୟଶ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ କହିବା ସହ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ୟଶ ଆଜି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 'ଟକ୍ସିକ' ଫିଲ୍ମର ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୋଷ୍ଟରରେ ତାଙ୍କୁ ବାଥଟବରେ ବସି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କେଶ ଏବଂ ମଜବୁତ ପିଠି ମାଂସପେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି । ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଅଭିନେତା ଲେଖିଛନ୍ତି, "100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ପରୀ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ।" ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026 ରେ ଉତ୍ସବକାଳୀନ ସପ୍ତାହ (ଉଗାଡି, ଗୁଡି ପଡୱା ଏବଂ ଇଦ) ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚାରି ଦିନର ଛୁଟି ସପ୍ତାହ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଯାହା ୟଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସହିତ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ୟଶଙ୍କ ଭେଟି, ରିଲିଜ ହେଲା 'ଟକ୍ସିକ' ଟିଜର
ଟକ୍ସିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୀତୁ ମୋହନଦାସ ଫିଲ୍ମଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ୟଶ ପ୍ରଯୋଜକ। KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନ୍ଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ରବି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରବି ବସରୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ରହିବ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ KGF, ମାର୍କୋ ଏବଂ ସାଲାରରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଧମାଲ ମଚାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସମ୍ପାଦନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିଜାଇନ୍ ଟିପି ଆବେଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଆକ୍ସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଜେ ପେରି ଏବଂ ଅନବାରିଭ। ଦର୍ଶକ ଏବେ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ