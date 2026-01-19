'ଜଣାନାହିଁ ଫେରିବି କି ନାହିଁ': ନେହା କକ୍କର ନେଲେ ବ୍ରେକ, ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ
ଗାୟିକା ନେହା କକ୍କର କାମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଷ୍ଟଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ନେହା କକ୍କର କାମରୁ ବିରତି ନେଇଛନ୍ତି । ସୋମବାର ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବିରତି ନେଉଛନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ନେହା କକ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କାମରୁ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋରୀରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗାୟିକା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ପୋଷ୍ଟଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସେ ତାଙ୍କ ବିରତିର କାରଣ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ କଷ୍ଟ, ନକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଚାପକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି, ସୋମବାର ନେହା ବିରତି ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦାୟିତ୍ୱ, ସମ୍ପର୍କ, କାମ ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି ତାହାରୁ ବିରତି ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଫେରିବି କି ନାହିଁ । ଧନ୍ୟବାଦ ।" ନେହା କକ୍କର ମଧ୍ୟ ପାପାରାଜି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଗାୟିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପାପାରାଜି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଫଟୋ ଏବଂ ଫଟୋ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାପ୍ଚର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ମୋତେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ। ଦୟାକରି କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"
ନେହା କକ୍କରଙ୍କ ବିରତି ଘୋଷଣା ନେଟିଜେନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଛି । କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ଏକ ପିଆର ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କରନ୍ତୁ ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ନିକଟରେ ନେହାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଟୋନି କକ୍କରଙ୍କ ନୂତନ ଗୀତ "କ୍ୟାଣ୍ଡି ସପ୍" ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଯାହା ପାଇଁ ନେହାଙ୍କୁ ଖୁବ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି । ନେଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଗୀତଟିକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଏହି ଗୀତରେ ନେହା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ସହ କେ-ପପ୍ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ନେହା କାହିଁକି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଲିଟ କଲେ । ସେନେଇ କିଛି ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଏହା ପରେ ନେହାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
