ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ, AI ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍, ଅଭିନେତା କହିଲେ "ଏସବୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ..."
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 5:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରେ ଜୁହୁ ଠାରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ନିଜେ କୌଣସି ବିବୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କେହି ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ି କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ଖବର, AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନଧିକୃତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତିଆରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରେ, ଦଶହରାର ଶୁଭ ଅବସରରେ, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା; ଅଭିନେତାଙ୍କ ମା’ ଆୟେଶା ଶ୍ରଫ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଆରମ୍ଭରେ, ଟିମ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ମିଥ୍ୟା ବିବୃତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି: "ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା କିମ୍ବା ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଜେ କୌଣସି ବିବୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଭିଡିଓ ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ।"
ଏହି ମିଥ୍ୟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି: "ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ, କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟାଇଗରଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ, AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡିଓ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକ ଦାବି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ଅଟେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା । ଆମେ ଏଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ଏଥିସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।"
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଟିମ୍ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ "ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ ବା ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ।"
ବିବୃତ୍ତିର ଶେଷ ଭାଗରେ, ଟିମ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୃଷ୍ଠା ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ପ୍ରସାର କରୁଥିବାର ଧରାପଡ଼େ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଆମେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ ଏବଂ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଧିକାର ଆମର ରହିଛି । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କେବଳ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ।"
IANS ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରେ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ବଲିଉଡର ଅନେକ ତାରକାଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ କଡ଼ା ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, କିଛି ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଆମୀର ଖାନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବଲିଉଡ ତାରକାଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ।
ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଘଟଣାଟି ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଫୁଟବଲ ଖେଳିସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ, ଏକ ମଟରସାଇକେଲରେ 3ଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଜଣେ ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।