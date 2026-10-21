ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲା: ୨ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୪ ଗିରଫ, ଜଣେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଅଟକ
ରବିବାର ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଛି । ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏବେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 10:09 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ସହରରୁ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । କଥିତ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଦେଶରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରିୟାଣାର ସୋନିପତ ଜିଲ୍ଲାର କୁନାଲ (୨୧ ବର୍ଷ) ଓ ସୁମିତ (୧୯ ବର୍ଷ) ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଧା (୨୩ ବର୍ଷ) ଓ ବବିତା (୨୩ ବର୍ଷ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ 'ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା'ର ଧାରା ୩୫(୧)(B) ଅଧୀନରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର କ୍ରାଇମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହେପାଜତରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଦଳକୁ 3 ଦିନିଆ 'ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ' ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"
ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଅମୃତସରରୁ ପିସ୍ତଲ ଓ ଗୁଳିଗୁଳା କିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କ’ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣା ପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହରରୁ ପଳାଇ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ, କୁନାଲ୍ ନିକଟରେ ଜାମିନରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଥିଲା। ହରସାନା ଗାଁର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ପାନିପତର ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ । ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ଯିଏ ଆମେରିକାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଏ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୁନାଲ୍ ଏକ 'ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍' ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୁନାଲ୍ ଏବଂ ତା’ର ସହଯୋଗୀ ସୁମିତ ଅମୃତସରରୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ ଓ ୨୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।" ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବେ କୁନାଲ୍ ରାଧା ନାମୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁନାଲ୍ ତା’ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଥିଲା ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖରେ କୁନାଲ୍ ରାଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବବିତାଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା । ପିସ୍ତଲଟି ରାଧାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୁନାଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏକ 'ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍' ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା । ଉକ୍ତ ଦୁଇ ମହିଳା ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଦାଦର ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିଲେ । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ, ଜଣେ ନାବାଳକ ବାଳକ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ତା’ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କ କାର୍ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଲା । ପଣ୍ଡିତ କୁନାଲକୁ ଜଣାଇଲା ଯେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୧୮ ତାରିଖରେ ରାଧା ଏବଂ ବବିତା 'ଦାଦର-ହରିଦ୍ୱାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ' ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ।"
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁନାଲ ଏବଂ ସୁମିତଙ୍କୁ ସୋନିପତରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ । ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି , "ନେପାଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବସ୍ ଯୋଗେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଥିଲା ।"
ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଅଟକ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦାବି କଲେ ପରିବାର
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ସୋନିପତରୁ ସମୀର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ସେ ରେହାନ ଓରଫ ସୁକ୍କାର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରେହାନ ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳ ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମୀର ଏବଂ ରେହାନ ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସମୀରଙ୍କ ପରିବାର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମା’ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଇ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପରିବାରର କହିବା କଥା ଯେ, ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ସମୀର ଆଉ ରେହାନଙ୍କୁ ଭେଟିନାହାନ୍ତି ।
"ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ । ଏହି ଘଟଣା ସହ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ," ବୋଲି କହିବା ସହ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଡନୀ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । "ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରିଆସେ; ସେ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ତା’ର ଉପସ୍ଥାନ ରେକର୍ଡ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ," ବୋଲି ସମୀରଙ୍କ ମା’ କହିଛନ୍ତି ।
ସମୀରଙ୍କ ପିଉସୀ ବାବଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଦିନ ହେବ କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଦିନସାରା ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସମୀରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଘରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ନଜରରେ ରୁହନ୍ତି ।" ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୋନିପତ ପୋଲିସ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମୀରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।