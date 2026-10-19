ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼; ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ୧୫ଟି ଟିମ୍, ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦିଶା ପାଟାନୀ
ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ କାର୍ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଜଣକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 12:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବଲିଉଡ୍ରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ୧୫ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ।
Gunshots fired near #TigerShroff's car… Glad he's safe https://t.co/Zj4vXAWuN8— Abhi (@abhim3010) October 18, 2026
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତିନିଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ଧାରା ୧୦୯(୧) ଓ ୩(୫) ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ (Arms Act) ର ଧାରା ୩ ଓ ୨୫ ଅଧୀନରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ଏଥିରେ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ସେ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଜଣେ ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ କାର ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରଫଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଫିରଦୌସ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ପଶ୍ଚିମ ଉପନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜୁହୁ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ପୁଷ୍ପା ପାର୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାକ୍ରମର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଉକ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ "ଟାଇଗରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ପଣ୍ଡିତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା କାହାକୁ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଏକ ଅଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନିଲ ପଣ୍ଡିତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଲମାନଙ୍କୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
What kind of Law and order is this ?? The ones who are harmless are sent to jail - the ones who are criminals are shooting innocents on the street ! A gangster who is in Jail openly threatens Bollywood and shoots at will -and we just allow fear to spread ! Who is answerable ?? @AmitShah @Dev_Fadnavis could u please address the state / city / resident of Juhu?? Or are you still worried about harmless flag walkers! #TigerShroff #shootinginJuhu— rahul dholakia (@rahuldholakia) October 18, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫଡନଭିସ୍ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠାବ କରାଯିବ। ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଫଡନଭିସ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କହିଲେ, "ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛୁ । ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବୁ । ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।" ସେପଟେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟାନୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।