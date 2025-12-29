ETV Bharat / entertainment

ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ୨୦୨୬ ହେବ ଐତିହାସିକ ବର୍ଷ; 3 ଖାନ ଆସିବେ ଏକାଠି, ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ

ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମି ଅବସର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଜେଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... 2026 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବେଶ ସ୍ମୃତିଭାର ରହିବ । ରିଲିଜ ହେଉଛି ଅନେକତ ସିକ୍ୱେଲ ଫିଲ୍ମ ।

MOST ANTICIPATED MOMENTS 2026
MOST ANTICIPATED MOMENTS 2026 (film posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 29, 2025 at 3:48 PM IST

4 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି । ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ 2026 ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ୨୦୨୫ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବର୍ଷ ହୋଇଛି । ଏହି ବର୍ଷଟି ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରକା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ୨୦୨୫ ଧୁରନ୍ଧର ରୂପରେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରି ୨୦୨୬ରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

୨୦୨୩ରେ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ହିଟ୍ (ପଠାନ, ଜବାନ ଏବଂ ଡଙ୍କି) ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଯାହା ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ୨୦୨୩ରେ ହିଁ, ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଗଦର, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜେଲର, ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଆନିମଲ ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସାଲାର ପାର୍ଟ ୧ ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସଫଳତାର ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା । ଏବେ, 2026 ସିନେମା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ "କିଙ୍ଗ", ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ "ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍", ୟଶଙ୍କ "ଟକ୍ସିକ" ଏବଂ "ଧୁରନ୍ଧର" ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଣିବ ଯାହା 2026 କୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବ । ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...

ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସନ୍ୟାସ

ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ 2026 ମସିହାରେ ସିନେମା ଜଗତରୁ ଅବସର ନେବେ । ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଜନ ନୟାକନ୍, ପୋଙ୍ଗଲ/ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ବିଜୟ 2026 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ । ସେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିଅରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବିଜୟ 1984 ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ "ଭେଟ୍ଟ୍ରି" ସହ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1992 ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ "ନାଲାୟା ଥିର୍ପୁ" ସହିତ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ତାଲିକା ଲମ୍ବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସିନେମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବେ ।

୨୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍

୨୦୨୬ ବର୍ଷଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ୨୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ "ବର୍ଡର"ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସନ୍ନି ଦେଓଲ୍ ଜେପି ଦତ୍ତାଙ୍କ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ "ବର୍ଡର"ର ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, "ବର୍ଡର ୨"ର ଟିଜର, ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରେଲରରେ "ବର୍ଡର ୨"ର ଅନ୍ୟ କଳାକାର (ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସରେଶ ବେଦୀ ଏବଂ ପୁନିତ ଇସାର)ଙ୍କ କୌଣସି ଝଲକ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସିକ୍ୱେଲ୍‌ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି । "ବର୍ଡର ୨"ରେ ସନି ଦେଓଲ୍, ବରୁଣ ଧୱନ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ୍ ସେଟ୍ଟି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୩ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 3 ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର

୨୦୨୬ ବର୍ଷରେ ବଲିଉଡର ତିନି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଆମିର ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଶାହରୁଖଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "କିଂ" ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ୧୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଆମିର ଖାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ଏବଂ ଅଭିନେତା ବୀର ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ହାପି ପଟେଲ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ସମ୍ଭବତଃ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା, "ଲାହୋର ୧୯୪୭", ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେ 3 ଖାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ

ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ, "ଚିରଞ୍ଜିବୀ ହନୁମାନ - ଦି ଇଟର୍ନାଲ୍", 2026 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ (2 ଏପ୍ରିଲ, 2026) ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିଡିଆ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଏହି "ମେଡ୍-ଇନ୍-ଏଆଇ" ଫିଲ୍ମରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ପୁରାଣର କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଏଆଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ୍ରିଲୋକ ଜୈନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ

୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ, ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ, ରାମାୟଣ: ଭାଗ ୧, ଯାହା ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା, ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏହି ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ୨୦୨୭ ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ରାମାୟଣ VFX ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ କମ୍ପାନୀ DNEGର ମାଲିକ ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ରାମାୟଣର ବଜେଟ୍ ₹୪,୦୦୦ କୋଟି (୪୦ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା) ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ନମିତ ମାଲହୋତ୍ରା ନିଜେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ରାମାୟଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ କଳକି ୨୮୯୮ AD, ଯାହାର ନିର୍ମାତାମାନେ ୬୦୦ କୋଟି (୬ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ RRR (550 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଆଦିପୁରୁଷ (500-700 କୋଟି ଟଙ୍କା), 2.0 (400-600 କୋଟି ଟଙ୍କା), ପୁଷ୍ପା 2 (400-500 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଏବଂ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର (375-400 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ '2026'; 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ରୁ 'ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ୍'...ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବ ଏହି ସବୁ ହାଇବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ

ରାମାୟଣର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ, ଯେଉଁଥିରେ କେଜିଏଫ୍ ତାରକା ଯଶ (ରାବଣ), ରଣବୀର କପୁର (ରାମ), ସନ୍ନି ଦେଓଲ (ହନୁମାନ), ବିବେକ ଓବରୋଇ (ବିଷ୍ଣୁ), ସାଇ ପାଲ୍ଲବୀ (ସୀତା), କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ (ମନ୍ଦୋଦରୀ), ଲାରା ଦତ୍ତ (କୈକୈଇ), ଅରୁଣ ଗୋବିଲ, ଇନ୍ଦିରା କୃଷ୍ଣନ (କୌଶଲ୍ୟା), କୁନାଲ କପୁର (ଇନ୍ଦ୍ର), ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ (ଶୁପନକା), ଶିବା ଚାଧା (ମନ୍ତରା) ଏବଂ ମୋହିତ ରାଇନା (ଶିବ)।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

