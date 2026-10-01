'ଦ ବନ୍' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍; 6 ଦିନରେ ଏତିକି କମାଇଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ-ତମନ୍ନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ଦ ବନ୍' ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଓ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦ କୋଟି ପାଖାପାଖି କଲାଣି ଆୟ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 12:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦ ବନ୍: ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ' (The Vvaan: Force of the Forrest) ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟ ମାତ୍ର କିଛି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୂରରେ ରହିଛି ।
'ଦ ବନ୍' କଲେକ୍ସନ
'ଦ ବନ୍' ଏହାର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ବୁଧବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 6ଷ୍ଠ ଦିନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 4.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଛି । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ନେଟ୍ ଆୟ (net collection) 49.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଭାରତୀୟ ଗ୍ରସ୍ ଆୟ (gross collection) 58.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 7,070 ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 16 % ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି (occupancy) ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଷଷ୍ଠ ଦିନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ (net) ଆୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିକଟତର ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 'ଦ ବନ୍' ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ମୋଟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରଖିଛି; ବିଶେଷକରି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହାୟକ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାରଣ ଏହା ନିଜର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ମୋଟ ଆୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ, ନିଜର ଗତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
'ଦ ବନ୍' ବିଷୟରେ, 'ଦ ବନ୍' ହେଉଛି ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଫ୍ୟାଣ୍ଟସି ଥ୍ରୀଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିହାରର 'ବନ୍ ଦେବୀ' ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲୋକକଥା, ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, କଳ୍ପନା, ଅଲୌକିକ ଉପାଦାନ ଓ ଆକ୍ସନ୍ର ସମାହାର ଘଟିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରାଜକୁମାରୀର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ କିଆରା-ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ବେବିର ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ