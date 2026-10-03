'ଦ ବନ୍'ରେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାଜ କିଶୋର, ବଲିଉଡରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ କହିଲେ 'Dream Comes True..'
ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଲିଉଡ...'ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ 2', 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3' ପରେ ଏବେ 'ଦ ବନ୍'ରେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କମାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ କିଶୋର ହୋତା । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବଖାଣିଲେ ଅନୁଭୂତି..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 3:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ବଲିଉଡରେ କମାଲ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାଜ କିଶୋର ହୋତା । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ 'ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ 2', କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3' ପରେ ଏବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଓ ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ବନ୍'ରେ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସେ କାମ କରି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କମାଲ୍ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଥିଏଟରରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼ । ଏହି କ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 କୋଟି ପାର୍ କରିସାରିଲାଣି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଏଥିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ କିଶୋର । ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା କିପରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ବଖାଣିଲେ ଅନୁଭୂତି...
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଦ ବନ୍'ରେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: 'ଦ ବନ୍' ଫିଲ୍ମରେ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିବା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ରାଜ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଟିମ୍ ସହ କାମ କରିଥିଲି । ଏହି ଟିମ୍ ଓ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାରୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପକ ସାରଙ୍କ ଭିଜନ ବହୁତ ସଫା । ସେ ବହୁତ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିଛି ।''
ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ?
ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ପେଶାଲ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ବଲିଉଡରେ ଅନେକ ନାମିଦାମୀ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରା ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ନୋରା ଫତେହି ଅବା ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆ । ଯାହାଙ୍କ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫୋଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି । ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ 'ଠୁମକ୍ ଠୁମକ୍' ଗୀତର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ । ଏହି ଗୀତ ଏକ ଡ୍ରିମ ସିକ୍ୱେନ୍ସ । ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଟିମ୍ ଥିଲା ଓ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ଥିଲା । ଏହା ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରିମ ସିକ୍ୱନ୍ସ ଆମେ କରିଛୁ । ହା ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା ।''
ପ୍ରଶ୍ନ: ତମନ୍ନା ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ରହିଥିଲା ?
ଉତ୍ତର: ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ସହଯୋଗୀ ଭଳି କାମ କରିଛୁ । ଏଠାକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ।''
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଲିଉଡ..ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବା କିପରି ରହିଛି ଏହି ଯାତ୍ରା ?
ଉତ୍ତର: ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ । ସାଢେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବଲିଉଡରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ Dreams Come True । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି । ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଅଟେ । ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମର କାମ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ଆସେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଏହା କରୁଛି । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।''
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆଗକୁ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ରହିଛି । ବହୁତ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋଷଣା ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ କରିବା ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୋର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ ନାହିଁ । ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବି ।''
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଦ ବନ 'ଫିଲ୍ମର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?
ଉତ୍ତର: ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜତିବ । ଫିଲ୍ମରେ ଛଟ୍ ପୂଜାର ଝଲକ ଦେଖାଇବା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ଜୋତା ବାହାର କରି ହଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ । ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଦ ବନ' ଫିଲ୍ମର କେଉଁ ସିନ୍ ବେଶ ଦମଦାର ?
ଉତ୍ତର: ଏହା ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମେକ୍ସ । ଯେଉଁଥିରେ ସୁନୀଲ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଦମଦାର ରହିଛି । ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକେ କେବଳ କମେଡିଆନ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅବକତାର ଦେଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦମଦାର ରହିଛି । ଏହି ସିନ୍ ବହୁତ ଥିଲ୍ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମ ପୁରା ଦମଦାର ରହିଛି ।''
ରାଜ କିଶୋର ହୋତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ସୋନପୁରର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ପ୍ରଥମେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଭାବେ କ୍ୟାରିଅର କରିଥିଲେ । ପରେ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆଇ ଏମ କଲାମ, କୌନ କିତନେ ପାନି ମେ, ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ-୨ ଭଳି ସିନେମାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ 'ଦ ମାଉଣ୍ଟନ ହକି' ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବଲିଉଡ ଯାତ୍ରା ନେଇ କହିଥିଲେ, ''ମୁଁ ବଲିଉ଼ଡରେ 16 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି । ମୁଁ 2008ରେ ମୁମ୍ୱାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି । ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଭାବେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଆସିଥିବା 'କାହାନୀ ଘର ଘର କି', 'ଉତ୍ତରନ', 'ବାଲିକା ବଧୂ' ଭଳି ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରେ 2010 ରେ 'I Am Kalam' ଫିଲ୍ମ ସହ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି । ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ମୋର ଏହି ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି । ସାରଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି । ଏହା ପରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୁଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ 2' କରିଥିଲି । ଏହା ପରେ ଏବେ 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3' ରେ କାମ କରିଛି । ଆଗକୁ ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ।''