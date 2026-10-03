ETV Bharat / entertainment

'ଦ ବନ୍'ରେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାଜ କିଶୋର, ବଲିଉଡରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ କହିଲେ 'Dream Comes True..'

ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଲିଉଡ...'ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ 2', 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3' ପରେ ଏବେ 'ଦ ବନ୍'ରେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କମାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ କିଶୋର ହୋତା । ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବଖାଣିଲେ ଅନୁଭୂତି..

the vvaan assistant director odia boy raj kishore hota
the vvaan assistant director odia boy raj kishore hota (special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 3:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ବଲିଉଡରେ କମାଲ୍ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାଜ କିଶୋର ହୋତା । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ 'ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ 2', କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3' ପରେ ଏବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଓ ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ବନ୍'ରେ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସେ କାମ କରି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କମାଲ୍ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଥିଏଟରରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼ । ଏହି କ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 କୋଟି ପାର୍ କରିସାରିଲାଣି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଏଥିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ କିଶୋର । ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା କିପରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ବଖାଣିଲେ ଅନୁଭୂତି...

raj kishore hota
raj kishore hota (special arrangement)

ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଦ ବନ୍'ରେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: 'ଦ ବନ୍' ଫିଲ୍ମରେ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରିବା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ରାଜ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଟିମ୍ ସହ କାମ କରିଥିଲି । ଏହି ଟିମ୍ ଓ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାରୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପକ ସାରଙ୍କ ଭିଜନ ବହୁତ ସଫା । ସେ ବହୁତ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିଛି ।''

the vvaan shoot time
the vvaan shoot time (special arrangement)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ କ'ଣ ରହିଛି ?

ଉତ୍ତର: ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ପେଶାଲ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ବଲିଉଡରେ ଅନେକ ନାମିଦାମୀ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରା ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ନୋରା ଫତେହି ଅବା ତମନ୍ନା ଭାଟ୍ଟିଆ । ଯାହାଙ୍କ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ଫୋଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି । ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ 'ଠୁମକ୍ ଠୁମକ୍' ଗୀତର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ । ଏହି ଗୀତ ଏକ ଡ୍ରିମ ସିକ୍ୱେନ୍ସ । ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଟିମ୍ ଥିଲା ଓ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ଥିଲା । ଏହା ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରିମ ସିକ୍ୱନ୍ସ ଆମେ କରିଛୁ । ହା ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା ।''

the vvaan shoot time
the vvaan shoot time (special arrangement)

ପ୍ରଶ୍ନ: ତମନ୍ନା ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା କିପରି ରହିଥିଲା ?

ଉତ୍ତର: ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ସହଯୋଗୀ ଭଳି କାମ କରିଛୁ । ଏଠାକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ।''

the vvaan shoot time
the vvaan shoot time (special arrangement)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଲିଉଡ..ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିବା କିପରି ରହିଛି ଏହି ଯାତ୍ରା ?

ଉତ୍ତର: ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ । ସାଢେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବଲିଉଡରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ Dreams Come True । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି । ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସି ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ଅଟେ । ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମର କାମ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ଆସେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେନି । ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଏହା କରୁଛି । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।''

the vvaan shoot time
the vvaan shoot time (special arrangement)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆଗକୁ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ରହିଛି । ବହୁତ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋଷଣା ହେବ ।

raj kishore hota with tamannaah bhatia
raj kishore hota with tamannaah bhatia (special arrangement)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଓଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ କରିବା ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୋର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫର୍ ନାହିଁ । ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବି ।''

ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଦ ବନ 'ଫିଲ୍ମର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ?

ଉତ୍ତର: ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜତିବ । ଫିଲ୍ମରେ ଛଟ୍ ପୂଜାର ଝଲକ ଦେଖାଇବା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ଜୋତା ବାହାର କରି ହଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ । ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ।

raj kishore hota with sunil grover
raj kishore hota with sunil grover (special arrangement)

ପ୍ରଶ୍ନ: 'ଦ ବନ' ଫିଲ୍ମର କେଉଁ ସିନ୍ ବେଶ ଦମଦାର ?

ଉତ୍ତର: ଏହା ହେଉଛି ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମେକ୍ସ । ଯେଉଁଥିରେ ସୁନୀଲ ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଦମଦାର ରହିଛି । ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକେ କେବଳ କମେଡିଆନ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଅବକତାର ଦେଖିଛନ୍ତି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦମଦାର ରହିଛି । ଏହି ସିନ୍ ବହୁତ ଥିଲ୍ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମ ପୁରା ଦମଦାର ରହିଛି ।''

ରାଜ କିଶୋର ହୋତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ସୋନପୁରର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ପ୍ରଥମେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଭାବେ କ୍ୟାରିଅର କରିଥିଲେ । ପରେ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆଇ ଏମ କଲାମ, କୌନ କିତନେ ପାନି ମେ, ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ-୨ ଭଳି ସିନେମାରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ 'ଦ ମାଉଣ୍ଟନ ହକି' ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବଲିଉଡ ଯାତ୍ରା ନେଇ କହିଥିଲେ, ''ମୁଁ ବଲିଉ଼ଡରେ 16 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି । ମୁଁ 2008ରେ ମୁମ୍ୱାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି । ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଭାବେ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ଆସିଥିବା 'କାହାନୀ ଘର ଘର କି', 'ଉତ୍ତରନ', 'ବାଲିକା ବଧୂ' ଭଳି ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରେ 2010 ରେ 'I Am Kalam' ଫିଲ୍ମ ସହ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି । ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ମୋର ଏହି ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି । ସାରଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି । ଏହା ପରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୁଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ 2' କରିଥିଲି । ଏହା ପରେ ଏବେ 'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3' ରେ କାମ କରିଛି । ଆଗକୁ ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଭୁଲ ଭୁଲେୟା 3'ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରାଜ କିଶୋରଙ୍କ କମାଲ୍, ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ

ସୋନପୁରରୁ ବଲିଉଡ: କେମିତି ଥିଲା ସଂଘର୍ଷ ? ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ମନର କଥା କହିଲେ ରାଜ କିଶୋର

TAGGED:

RAJ KISHORE HOTA
THE VVAAN ASSISTANT DIRECTOR
ASSISTANT DIRECTOR RAJ KISHORE HOTA
ରାଜ କିଶୋର ହୋତା
ODIA BOY RAJ KISHORE HOTA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.