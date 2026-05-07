ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣର; 1990ର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର କାହାଣୀ କହିବ ଫିଲ୍ମ, ଟିଜର ଆଉଟ୍

"ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣର" ରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସହ ଲଢ଼ିବେ ମନୋଜ ବାଜେପୟୀ । ସେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 7, 2026 at 2:13 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । "ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର: ଗଭର୍ଣ୍ଣର" ର ଟିଜର ଶେଷରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନୂତନ ଭୂମିକାର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ୧୯୯୦ ଦଶକର ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।

ଟିଜରରେ, ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ । ଏହି ଛୋଟ ଭିଡିଓରେ ସେ ଦେଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଟିଜରଟି ଏକ ନାଟକୀୟ ପରିବେଶ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଦେଶ ବୈଦେଶିକ ଭଣ୍ଡାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତିନେବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍: "ଯଦି ମୁଁ ବିଫଳ ହୁଏ... ଭାରତ ବିଫଳ ହେବ" ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଭାବପ୍ରବଣକୁ ଦର୍ଶାଏ ।

ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ

ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବତନ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏସ. ଭେଙ୍କିତରାମଣନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇଛି, ଯିଏ ଭାରତର 1991 ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇଥିଲା ଯାହା ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ।

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ

ଚିନ୍ମୟ ମାଣ୍ଡଲେକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସନସାଇନ୍ ପିକଚର୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଯୋଜକ ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ । କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦା ଶର୍ମା ଏବଂ ନୌଶାଦ ମହମ୍ମଦ କୁଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ, ସୌରଭ ଭାରତ, ରବି ଆସରାନୀ ଏବଂ ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ଅମିତ ତ୍ରିବେଦୀ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଗୀତ ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଏବଂ ଲେଖକ ଜାଭେଦ ଅଖତର। ସ୍ତରୀଭୂତ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବାଛିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେଭିଅର: ଗଭର୍ଣ୍ଣର ୧୨ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

