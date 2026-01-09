ପରଦାରେ 'ଦ ରାଜା ସାବ', ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ନା ଫ୍ଲପ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ
ଆଜି ରିଲିଜ ପ୍ରଭାସଙ୍କ 'ଦ ରାଜା ସାବ'। ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ନା ବିଫଳ । ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : January 9, 2026 at 11:36 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦ ରାଜା ସାବ" ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 9, 2026 ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖିବାକୁ ଥିଏଟରରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଅନେକ ସିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦର୍ଶକ ଗତି ଏବଂ କାହାଣୀକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
"ଦ ରାଜା ସାବ"ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାରୁତି, ଫିଲ୍ମର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସିର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦ ରାଜା ସାବ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି... ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋ । ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସହ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବିତ । ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା କହିବି, କିନ୍ତୁ ମାରୁତି ଏକ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ।"
ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ 40 ମିନିଟରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ବହୁତ କମ୍ ସିନ୍ ଏବଂ ମହାନତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ହସ୍ପିଟାଲ ସିନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । TheRajaSaab କ୍ଲାଇମାକ୍ସ, ଶେଷ 40 ମିନିଟର ସିନ୍ ଏବଂ ମହାନତା ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ହସ୍ପିଟାଲ ସିନରେ ପ୍ରଭାସ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ।"
ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ଦ ରାଜା ସାବ ଶୋ' ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେସଖ ମାରୁତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ତୁମେ ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛ । TheRaja Saab ଏକ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରୁଥିବା ସିନେମା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ସିନ୍, ମୁଁ ବାକ୍ୟହୀନ ।" କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ହାଇ ରେଟିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ The Raja Saabକୁ 5 ରୁ 4.5 ରେଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, "TheRajaSaab - 4.5/5 !! ସବୁଥର ପରି ପ୍ରଭାସ ଶୋ’କୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଭଲ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଜା ସାବ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଲୁକ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା; ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ।"
ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦ ରାଜ ସାବ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଉତ୍ସାହଜନକ ନୁହେଁ । ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଛି । ଆଶା କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଭଲ ହେବ ।" ଆଉ ଜଣେ 5ରୁ 2.75 ରେଟିଂ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦ ରାଜ ସାବ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମୀକ୍ଷା: ଅତ୍ୟଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭୟ କିମ୍ବା ସମ୍ମୋହନରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ମନ୍ଦ ଉପରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ; ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ଚାଳିତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ପରି ମନେ ହେଲା । ।"
'ଦ ରାଜା ସାବ' ହେଉଛି ପ୍ରଭାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ । ମାରୁତି ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଲବିକା ମୋହନନ ଏବଂ ରିଦ୍ଧି କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଦ ରାଜା ସାବ' ପିପୁଲ୍ ମିଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାନରରେ ଟିଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କାର୍ତ୍ତିକ ପଲାନି କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଥମନ ଏସ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ଟିଜି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସାଦ । ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
