ଦ ରାଜା ସାବ ଟ୍ରେଲର 2.0; ଜୋକର ଭୂମିକାରେ ପ୍ରଭାସ, ନୂଆ ଲୁକରେ ଆସିଲେ ନଜର ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ

ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ 'ଦ ରାଜା ସାବ 2.0' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ଉଭୟଙ୍କ ଦମଦାର ଅବତାର ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

THE RAJA SAAB TRAILER 2
THE RAJA SAAB TRAILER 2 (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 29, 2025 at 5:08 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ "ଦ ରାଜା ସାବ" ଖୁବଶୀଘ୍ର ସିନେମା ହଲ୍‌କୁ ଆସୁଛି । ଯାହା ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାତା "ଦ ରାଜା ସାବ" ଟ୍ରେଲର 2.0 ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ବଡ଼, ଅନ୍ଧକାରମୟ, ମଜାଦାର ଏବଂ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେଲରଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ମାରୁତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଦ ରାଜା ସାବ" ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହରର-କମେଡି ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 9, 2026 ରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ସମୟରେ ସିନେମା ହଲ୍‌କୁ ଆସିବ । 3 ମିନିଟ୍ 11 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେଲରଟି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ ।

ଦ ରାଜା ସାବ ଟ୍ରେଲର

"ଦ ରାଜା ସାବ"ର ଟ୍ରେଲରରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ମାୟା ମହଲକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅସମାପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ପ୍ରଭାସ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ? ଟ୍ରେଲରଟି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଭାସ ଗୋଟିଏ ସିନରେ ଏକ ହିପ୍ନୋଟିଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର କେଶ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସିନରେ ସେ ଡିସିଙ୍କ ଜୋକର ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । "ଦ ରାଜା ସାବ" ଟ୍ରେଲର ଶେଷରେ, ପ୍ରଭାସ ଜୋକର ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।

ଦ ରାଜା ସାବ କାହାଣୀ

ଫିଲ୍ମରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । "ଦ ରାଜା ସାବ"ର ଟ୍ରେଲରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ଏକ ମହଲରେ ବାସ କରେ, ଏବଂ ପ୍ରଭାସ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେତେ ବିପଦ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ କବଜା କରି ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏଥର, କାହାଣୀଟି ଏକ ମହଲର ନୁହେଁ ବରଂ ମାୟା ମହଲର କୁହାଯିବ ।

ଟ୍ରେଲର ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ଅନେକ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେଲର 2.0 ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ । କେତେକ ଲୋକ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଏହା 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଭୟ, କମେଡି, ରୋମାନ୍ସ, ଆକ୍ସନ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ସହ "ଦ ରାଜା ସାବ" ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖାଯାଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

