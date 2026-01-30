'ଦ ରାଜା ସାବ' ଓଟିଟି ରିଲିଜ୍: ପ୍ରଭାସଙ୍କ ହରର୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
'ଦ ରାଜା ସାବ' ଏହାର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ବିଫଳତା ପରେ ଓଟିଟି ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 3:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ "ଦ ରାଜା ସାବ" ଏହାର OTT ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମାରୁଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ହରର୍ କମେଡି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପିପୁଲ୍ ମିଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ IVY ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଲବିକା ମୋହନନ (ତେଲୁଗୁ ଡେବ୍ୟୁ), ରିଦ୍ଧି କୁମାର, ବୋମାନ ଇରାନୀ ଏବଂ ଜରିନା ୱାହାବ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ଦ ରାଜା ସାବ' କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
ଦ ରାଜା ସାବ 6 ଫେବୃଆରୀ, 2026 ରୁ JioHotstar ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ । JioHotstar ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପୃଷ୍ଠାରେ OTT ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସିନେମା ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସମେତ 4ଟି ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । JioHotstar ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଥିଲା, ଏବଂ ନିର୍ମାତାମାନେ ପରେ ଫିଲ୍ମର ଥିଏଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରିମିୟର ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦେଖାଇପାରିଲାନି ଯାଦୁ
ଏହି କାହାଣୀଟି ଜଣେ ଯୁବକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ରାଜା ଡିଲକ୍ସ ନାମକ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସିନେମା ହଲ୍ । ଏକ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କାରଣ ସେ କିଛି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଭବ କରେ । ଯଦିଓ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, "ଦ ରାଜା ସାବ" କାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ, CGIର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆକ୍ସନ ଦୃଶ୍ୟର ସଂପାଦନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାରୁତି ଫିଲ୍ମର ସାମଗ୍ରିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କାହାଣୀ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚାଲୁନି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଯାଦୁ, ୫ମ ଦିନରେ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ
କମାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏତିକି କୋଟି
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ୨୦୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛି । ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ଯୋଗୁଁ, ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିଫଳତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ OTT ଚୁକ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ