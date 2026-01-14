ETV Bharat / entertainment

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚାଲୁନି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଯାଦୁ, ୫ମ ଦିନରେ ଏକକ ଅଙ୍କରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ

'ଦ ରାଜା ସାବ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରୋଜଗାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର କେତେ କଲେକ୍ସନ ଜାଣନ୍ତୁ..

THE RAJA SAAB COLLECTION DAY 5
THE RAJA SAAB COLLECTION DAY 5 (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 14, 2026 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଦ ରାଜା ସାବ' ଜାନୁଆରୀ 9 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 100 କୋଟି ପାର୍ କରିବା ପରେ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଏହା ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 5ମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଦ ରାଜା ସାବ କଲେକ୍ସନ

ମାରୁତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଗୁରୁବାର କେବଳ ତେଲୁଗୁ ବଜାରରୁ 9.15 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 53.75 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ତେଲୁଗୁ 47 କୋଟି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ 6 କୋଟି ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା । ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ କମ୍ ଆୟ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରୁ ହିଁ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା । ଶନିବାର ଫିଲ୍ମଟି 26 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଶୁକ୍ରବାର ତୁଳନାରେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେଲୁଗୁ ଆୟ 20.65 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଆୟ 5.1 କୋଟି ଥିଲା । ତୃତୀୟ ଦିନ, ଯାହା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ରବିବାର, ଆୟ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇ 19.1 କୋଟି କରିଥିଲା, ଯାହା 26 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ସେହିପରି ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ, "ଦ ରାଜା ସାବ" ଭାରତରେ ମାତ୍ର 6.6 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ରବିବାର ତୁଳନାରେ 65 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ 4.98 କୋଟି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ 1.5 କୋଟି ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା । ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଜାରି ରହିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଫିଲ୍ମଟି ମାତ୍ର 4.85 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାପ୍ତାହିକ ଆୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ସହିତ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ "ଦ ରାଜା ସାବ"ର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ 119.45 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 4 ଦିନରେ କମିଲା ଦ ରାଜା ସାବ କ୍ରେଜ, କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ଫିଲ୍ମଟି ଚାରି ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 201 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ସମାନ ହେବା ଏବଂ ହିଟ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଦେଖିଲେ, ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଧାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହାସଲ କରିପାରିବ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ "ଦ ରାଜା ସାବ" କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ପରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ହୋଇଯିବ । ଏହା କେବଳ "ରାଧେ ଶ୍ୟାମ" ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

THE RAJA SAAB
PRABHAS
ଦ ରାଜା ସାବ କଲେକ୍ସନ
ପ୍ରଭାସ
THE RAJA SAAB COLLECTION DAY 5

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.