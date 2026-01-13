ETV Bharat / entertainment

4 ଦିନରେ କମିଲା ଦ ରାଜା ସାବ କ୍ରେଜ, କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ଦ ରାଜା ସାବ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସୋମବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ଜାଣନ୍ତୁ।

THE RAJA SAAB COLLECTION DAY 4
THE RAJA SAAB COLLECTION DAY 4 (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 13, 2026 at 12:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ହରର-କମେଡି ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ "ଦ ରାଜା ସାବ" ର ପ୍ରଥମ ଓପନିଂ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏବେ ସୋମବାର ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ କମିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ସୋମବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆୟ 200 କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି । କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ପରୀକ୍ଷା ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଏହାର ଆୟ 65% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, "ଦ ରାଜା ସାବ" ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ ହେଭିୱେଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ରୋଜଗାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା "ଦି ରାଜା ସାବ" ଏହାର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି ।

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦ ରାଜା ସାବ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତରେ 53.75 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଫିଲ୍ମଟି ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ହଲରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ 9.15 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଶନିବାର, ଏହା 26 କୋଟି ଏବଂ ରବିବାର, ଏହା 19.1 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ସୋମବାର, ଫିଲ୍ମର ଆୟ 65.45% ହ୍ରାସ ପାଇ କେବଳ 6.6 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଫିଲ୍ମଟି ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ହଲରେ 4.73 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 114.6 କୋଟି ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ସୋମବାର ଦିନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ତେଲୁଗୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୪.୬୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ସକାଳର ଶୋ' ୧୬.୨୦ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନର ଶୋ' ୨୫.୯୨ ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୋ' ୨୬.୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତିର ଶୋ' ୩୦.୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮.୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ସକାଳର ଶୋ' ୫.୪୩ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନର ଶୋ' ୮.୨୪ ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୋ' ୮.୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତିର ଶୋ' ୧୦.୪୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ଦ ରାଜା ସାବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 150 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 183 କୋଟି ଆୟ କରିଛି। ରାଜା ସାବ ଏବେ ଏହାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସହଜରେ 200 କୋଟି ପାର୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାରୁତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, "ଦି ରାଜା ସାବ"ରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ମାଲବିକା ମୋହନନ, ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ରିଦ୍ଧି କୁମାର, ବୋମନ ଇରାନୀ ଏବଂ ଜରିନା ୱାହାବ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

