ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚାଲିଲା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଯାଦୁ, 150 କୋଟି ପାର୍ କଲା 'ଦ ରାଜା ସାବ'
ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ରାଜା ସାବ' । ଫିଲ୍ମ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ରାଜା ସାବ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ।ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ସହ ଓପନିଂ କରିଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 100 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ହେଭିୱେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, 'ଦ ରାଜା ସାବ' ଏହାର ଆୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ ଆୟ କରିଛି ।
'ଦ ରାଜା ସାବ' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 'ଦ ରାଜା ସାବ' ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନ 53.75 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଫିଲ୍ମଟି ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ହଲରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ 9.15 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଶନିବାର, ଫିଲ୍ମଟି 26 କୋଟି ଏବଂ ରବିବାର 19.1 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ, ଫିଲ୍ମଟି 15.75 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 100 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଆୟ 108.7 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ରବିବାର ଦିନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସାମଗ୍ରିକ ତେଲୁଗୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 39.41 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ସକାଳର ଶୋ' 24.09 ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନର ଶୋ' 47.42 ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୋ' 47.66 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତିର ଶୋ' 38.47 ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ହିନ୍ଦୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15.13 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ସକାଳର ଶୋ' 7.53 ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନର ଶୋ' 17.74 ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୋ' 19.29 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତିର ଶୋ' 15.95 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର 200 କୋଟି କ୍ଲବରେ ହେବ ସାମିଲ
'ଦ ରାଜା ସାବ' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରି ୧୫୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହା ସହ 'ଦ ରାଜା ସାବ' ଏହାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସପ୍ତାହରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସହଜରେ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । 'ଦ ରାଜା ସାବ' ନନ୍ଦମୁରୀ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅଖଣ୍ଡା ୨' ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆୟ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯାହା ୧୨୮ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ Mirai, ଯାହା ୧୫୦ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଏବେ ଏହାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ।
'ଦ ରାଜା ସାବ' ମାରୁତି ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଲବିକା ମୋହନନ ଏବଂ ରିଦ୍ଧି କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଦ ରାଜା ସାବ' ପିପୁଲ୍ ମିଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାନରରେ ଟିଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କାର୍ତ୍ତିକ ପଲାନି କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଥମନ ଏସ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ଟିଜି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସାଦ । ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
